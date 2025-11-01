 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Michael Donau

Die gesammelten Resultate vom Sonnabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Landesklasse 6
  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und als Vereinsverwalter Daten pflegen!

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 13:30 Uhr
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
2
3
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
2
0
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
1
4
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
0
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
6
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
2
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
0
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
6
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
5
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
0
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
3
2
Abpfiff

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
Abgesagt

Heute, 14:00 Uhr
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
1
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
1
1
Abpfiff

Landesklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
1
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
6
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
5
2
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
5
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
4
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
3
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
1
4
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
6
8
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
5
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
0
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
5
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
0
5
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
1
4
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 12:30 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
3
5
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
0
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
3
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Reußen
SG ReußenReußen
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
2
1
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
2
2
Abpfiff

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
2
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
2
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
0
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
0
2
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
7
1
Abpfiff

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 12:00 Uhr
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
1
1
Abpfiff

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Berliner AK
Berliner AKBerliner AK
1
2
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
3
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 11:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
Möckeraner Turnverein
Möckeraner TurnvereinMöckeranerTV
9
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 10:15 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
1
1
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
8
2
Abpfiff

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 01.11.2025, 17:30 Uhr
Kevin GehringAutor