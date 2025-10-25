 2025-10-15T11:43:40.576Z

Die gesammelten Resultate vom Sonnabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene auf einen Blick

NOFV-Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
3
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
0
0
Abpfiff

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
2
1
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
1
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
0
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
1
2
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
0
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
6
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
2
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
3
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
3
2
Abpfiff

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
Burger BC
Burger BCBurger BC
1
7
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
2
4
Abpfiff

Landesklasse 2

Heute, 15:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
2
3

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
8
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
2
5
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 15:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
7
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
0
5
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 15:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
1
6
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
2
0
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 15:00 Uhr
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
3
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
SG Reußen
SG ReußenReußen
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
1
2
Abpfiff

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
3
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
8
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
4
2
Abpfiff

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 12:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
0
2
Abpfiff

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

Heute, 13:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1
1
Abpfiff

U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 14:30 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
0
2
Abpfiff

