 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Andreas Krause

Die gesammelten Resultate vom Sonnabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene aufwärts auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
1
0

Frauen-Regionalliga Nordost

Heute, 12:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1
1
Abpfiff

Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
3
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 15:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
1
2

Heute, 15:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
1
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
3
1

Heute, 14:00 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
2
1

Heute, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
1
2

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
4
3
Abpfiff

Landesklasse 2

Heute, 15:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
4
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
4
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
1
3
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 15:00 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
5
2
Abpfiff

Sa., 11.10.2025, 15:00 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
15:00live

Heute, 15:00 Uhr
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
2
3
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
4
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
5
2
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 15:00 Uhr
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
SG Reußen
SG ReußenReußen
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
5
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
1
4
Abpfiff

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
7
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
2
5
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 12:30 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
0
8
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
0
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 13:30 Uhr
Möckeraner Turnverein
Möckeraner TurnvereinMöckeranerTV
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
0
5
Abpfiff

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 04.10.2025, 17:45 Uhr
Kevin GehringAutor