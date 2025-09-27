 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Sonnabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
2. Bundesliga

Heute, 13:00 Uhr
Karlsruher SC
Karlsruher SCKarlsruhe
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1
0
Abpfiff

Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
1
0

Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
0
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
2
1
Abpfiff

Verbandsliga

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
2
1
+Video

Heute, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
2
2
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
3
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
2
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
3
2

Heute, 15:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
3
3
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
2
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
4
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
4
0
Abpfiff

Landesklasse 1

Heute, 15:00 Uhr
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
4
0
Abpfiff

Landesklasse 2

Heute, 15:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
5
1
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
8
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
6
7

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
5
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
2
0
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
Hansa Rostock
Hansa RostockHansa Rostock
1
2
Abpfiff

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

Heute, 13:00 Uhr
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
3
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 11:00 Uhr
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
18
1
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
1
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 11:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
2
4
Abpfiff

Heute, 11:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
NSG Schönebeck/Eggersdorf
NSG Schönebeck/EggersdorfNSG Schönebeck/Eggersdorf
12
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 12:30 Uhr
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
5
3
Abpfiff

