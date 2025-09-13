 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Andreas Kobel

Die gesammelten Resultate vom Sonnabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
2
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
SC Freital
SC FreitalSC Freital
0
5
Abpfiff

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
4
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
3
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
3
0
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
3
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
0
0

Heute, 15:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
3
1

Heute, 15:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
1
7
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
0
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
4
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
1
4

Heute, 15:00 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
1
3

Heute, 15:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
3
1
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
3
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
1
2
Abpfiff

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
Burger BC
Burger BCBurger BC
1
4

Heute, 15:00 Uhr
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
Abgebrochen

Heute, 15:00 Uhr
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
1
7
Abpfiff

Landesklasse 2

Heute, 15:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
3
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
0
8
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
3
3

Heute, 15:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
8
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
1
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
5
0
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 15:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
1
5
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
4
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
2
2

Landesklasse 4

Heute, 13:00 Uhr
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
3
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
2
2
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 12:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
3
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Reußen
SG ReußenReußen
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
3
4
Abpfiff

Landesklasse 6

Heute, 15:00 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
0
3
Abpfiff

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 14:30 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
VfL Wolfsburg
VfL WolfsburgWolfsburg
0
3
Abpfiff

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

Heute, 12:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
0
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 11:00 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
Ohre Spetze
Ohre SpetzeOhre Spetze
5
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 10:30 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
2
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 11:30 Uhr
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
3
3
Abpfiff

