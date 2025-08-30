 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Sonnabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene in der Übersicht

Regionalliga Nordost
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
Greifswalder FC
Greifswalder FCGreifswald
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
0
2
Abpfiff

Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
0
1
Abpfiff

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
1
4
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
2
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
3
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
1
1

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
3
1

Heute, 15:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
3
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
0
0

Heute, 15:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
7
1
Abpfiff

Heute, 17:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
4
1
Abpfiff

Heute, 17:30 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
3
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
6
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
1
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
2
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
0
4

Heute, 15:00 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
2
0

Humanas-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
2
0
Abpfiff

Landesklasse 1

Heute, 15:00 Uhr
SV Liesten 22
SV Liesten 22Liesten
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
1
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
1
2

Heute, 15:00 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
2
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
3
0

Landesklasse 2

Heute, 15:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
5
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
1
1

Heute, 15:00 Uhr
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
0
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
1
1

Heute, 15:00 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
3
1
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
2
0

Heute, 15:00 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
ZLG Atzendorf/Förderstedt
ZLG Atzendorf/FörderstedtZLG Atzendorf/Förderstedt
9
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
1
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
1
2
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
6
0
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 15:00 Uhr
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
5
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
2
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
5
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
5
1
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 12:30 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
2
0
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
SG Reußen
SG ReußenReußen
6
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
1
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
2
2

Heute, 15:00 Uhr
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
1
6
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
1
1
Abpfiff

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
4
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling.
5
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
0
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
4
1
Abpfiff

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 13:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
1
4
Abpfiff

U19-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe C

Heute, 13:00 Uhr
Hertha BSC
Hertha BSCHertha BSC
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
4
5
Abpfiff

U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Heute, 13:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
VfL Wolfsburg
VfL WolfsburgWolfsburg
1
1
Abpfiff

Heute, 13:30 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
1
2
Abpfiff

U17-Regionalliga Nordost

Heute, 12:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
RB Leipzig
RB LeipzigRB Leipzig
1
0
Abpfiff

