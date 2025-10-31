 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Michael Donau

Die gesammelten Resultate vom Reformationstag in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Regionalliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Regionalliga Nordost
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 6
Landesklasse 2
Regionalliga Nordost

Heute, 14:00 Uhr
FC Carl Zeiss Jena
FC Carl Zeiss JenaFC CZ Jena
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
2
1

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
3
2
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
1
1
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
1
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
1
4

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
3
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
2
0
Abpfiff

Landesklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
1
0

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
1
1
Abpfiff

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Heute, 14:00 Uhr
TSV 1894 Mosigkau
TSV 1894 MosigkauMosigkau
SG Jeber-Bergf. / Serno
SG Jeber-Bergf. / SernoSG Jeber-Bergf.
2
0
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Heute, 18:00 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel II
-
-
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
TSV 1919 Kusey
TSV 1919 KuseyKusey
19:30

Stadtliga Halle

Heute, 14:00 Uhr
TSG Wörmlitz-Böllberg
TSG Wörmlitz-BöllbergTSG Wörmlitz
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern II
2
3
Abpfiff

Kreisliga 2 - Burgenland

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Profen
SV Eintracht ProfenProfen
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen II
3
1
Abpfiff

Kreisliga Wittenberg

Heute, 14:00 Uhr
TSV Blau-Weiß 90 Prettin
TSV Blau-Weiß 90 PrettinPrettin
SG Wartenburg / Pratau
SG Wartenburg / PratauSG Wartenburg
Abgesagt

Harzliga 2

Heute, 18:00 Uhr
SG Gernrode/Bad Suderode II
SG Gernrode/Bad Suderode IISG Gernrode/Bad Suderode II II
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt II
2
5
Abpfiff

Bördeliga

Heute, 15:00 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben II
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben II
2
0
Abpfiff

Harzklasse

Heute, 14:00 Uhr
SG Börnecke / Westerhausen
SG Börnecke / WesterhausenSG Börnecke
TSV 1912 Deersheim
TSV 1912 DeersheimDeersheim
0
2
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 11:15 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 11:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
0
7
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Ohre Spetze
Ohre SpetzeOhre Spetze
3
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 11:00 Uhr
SV Lokomotive Aschersleben
SV Lokomotive AscherslebenAschersleben
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
1
7
Abpfiff

Heute, 12:00 Uhr
NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Hadmersleben/Oschersleben/KroppenstedtNSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
4
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 13:00 Uhr
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
3
1
Abpfiff

____________________
