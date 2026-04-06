 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Ostermontag in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Oberliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Kobel

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
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Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SC Freital
SC FreitalSC Freital
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
0
1
Abpfiff

Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
5
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 14:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
4
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
3
0

Heute, 14:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
3
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
1
2

Landesklasse 1

Heute, 13:00 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal II
1
1
Abpfiff

Heute, 13:00 Uhr
Kreveser SV
Kreveser SVKreveser SV
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
5
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
4
1
Abpfiff

Landesklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
0
2
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
2
1
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 14:00 Uhr
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
1
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
1
2
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 14:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
0
2
Abpfiff

Landesklasse 6

Heute, 14:00 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
0
4
Abpfiff
+Video

Wosz-Fanshop Saalekreispokal

Heute, 14:00 Uhr
SV Merseburg-Meuschau
SV Merseburg-MeuschauMeuschau
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
2
1
Abpfiff

Town & Country-Kreispokal - Wittenberg

Heute, 14:00 Uhr
SV Reinsdorf
SV ReinsdorfReinsdorf
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
1
4
Abpfiff

Pokal des Landrates - Börde

Heute, 14:00 Uhr
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
1
n.V.
0
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Beuna
SV BeunaBeuna
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
1
0
Abpfiff

Salzlandliga

Heute, 14:00 Uhr
Egelner SV Germania
Egelner SV GermaniaEgeln
SV Blau-Weiß Pretzien
SV Blau-Weiß PretzienPretzien
1
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG Schneidlingen/Cochstedt
SG Schneidlingen/CochstedtSG Schneidlingen/Cochstedt
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
0
4

Harzoberliga

Heute, 14:00 Uhr
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg II
SG 1955 Lüttgenrode
SG 1955 LüttgenrodeLüttgenrode
3
2
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Heute, 14:00 Uhr
SV Schwalbe Schwiesau
SV Schwalbe SchwiesauSchwiesau
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
0
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
FC Jübar/Bornsen
FC Jübar/BornsenJübar-Born.
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze II
2
3
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Heide Jävenitz
SV Heide JävenitzJävenitz
SG Eintracht Mechau
SG Eintracht MechauMechau
8
2
Abpfiff

Kreisliga 1 - Saalekreis

Heute, 11:30 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra II
SC Obhausen
SC ObhausenObhausen
1
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV TuRa 90 Beesenstedt
SV TuRa 90 BeesenstedtBeesenstedt
VfB Blau-Weiß Hohenthurm
VfB Blau-Weiß HohenthurmHohenthurm
2
2
Abpfiff

Kreisliga Salzlandkreis

Heute, 14:00 Uhr
SG Staffelde / Arneburg
SG Staffelde / ArneburgSG Staffelde
SV Germania Klietz
SV Germania KlietzKlietz
5
6
Abpfiff

Heute, 12:30 Uhr
SV Grieben 47
SV Grieben 47Grieben II
SG Schönberg/Krüden/Gr. Garz
SG Schönberg/Krüden/Gr. GarzSG Schönberg/Krüden/Gr. Garz
8
4
Abpfiff

1. Bördekreisklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SG Beendorf/Weferlingen II
SG Beendorf/Weferlingen IISG Beendorf/Weferlingen II
1. FC Oebisfelde
1. FC OebisfeldeOebisfelde
1
6
Abpfiff

1. Bördekreisklasse 3

Heute, 14:00 Uhr
Ummendorfer SV/TSV Völpke
Ummendorfer SV/TSV VölpkeUmmendorfer SV/TSV Völpke II
SG Siegersleben/Eilsleben III
SG Siegersleben/Eilsleben IIISG Siegersleben/Eilsleben III
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SG H.dodeleben / Wanzleben
SG H.dodeleben / WanzlebenSG H.dodeleben
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV II
5
1

Heute, 14:00 Uhr
SV Hötensleben
SV HötenslebenHötensleben
SG Drackenstedt
SG DrackenstedtDrackenstedt
3
4
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen II
TSV Hadmersleben
TSV HadmerslebenHadmersleben II
2
5
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 13:00 Uhr
Post SV Stendal
Post SV StendalPost Stendal
Ohre Spetze
Ohre SpetzeOhre Spetze
-
-
§ Urteil

A-Junioren-Landesliga 5

Heute, 11:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
Abgesagt

Heute, 11:00 Uhr
JSG Mittelelbe
JSG MittelelbeJSG Mittelelbe
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
2
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 11:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
5
7
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
5
1
Abpfiff