 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages vom Regionalligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Kniep

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Regionalliga Nordost
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
Landesklasse 5
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Testspiele

Heute, 18:00 Uhr
FC Galaxy Wolfen
FC Galaxy WolfenFC Galaxy
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
1
3
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
Borntal Erfurt
Borntal ErfurtBorntal Erfurt
3
4
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
SG Grün-Weiß DahlenwarslebenD.warsleben
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
1
6
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
SV Darlingerode-Drübeck
SV Darlingerode-DrübeckDarlingerode
5
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SG Motor Halle
SG Motor HalleMotor Halle
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
3
5
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
JSG Schöningen
JSG SchöningenJSG Schöningen
5
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Wacker 90 Felgeleben
SV Wacker 90 FelgelebenFelgeleben
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
1
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
2
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben II
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt II
1
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Schwanebeck
SV Blau-Weiß SchwanebeckSchwanebeck
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
1
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Schwalbe Schwiesau
SV Schwalbe SchwiesauSchwiesau
SV Kloster Neuendorf
SV Kloster NeuendorfNeuendorf
6
2
Abpfiff

Börde-Supercup

Heute, 19:00 Uhr
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
0
1
Abpfiff

Regionalliga Nordost

Heute, 19:00 Uhr
BSG Chemie Leipzig
BSG Chemie LeipzigBSG Chemie Leipzig
Hallescher FC
Hallescher FCHallescher FC
0
1