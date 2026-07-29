Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

Am Dienstagabend wurde wieder vielerorts getestet. Unter anderem lief Oberligist SG Union Sandersdorf bei den A-Junioren des JFV Neuseeland auf und landete dank der Treffer von Tidjane Silla, Maximilian Schnabel und Fabian Nowicki einen 3:1-Erfolg. Im Saalekreis rollte beim Blitzturnier mit der SG Blau-Weiß Brachstedt, der SG Reppichau und dem VfL Halle 96 der Ball. Darüber hinaus waren gleich fünf weiteren Verbandsligisten im Einsatz.
Den größten Torhunger legten am Mittwochabend allerdings die Frauen des Eilslebener SV an den Tag. Im Kleinfeld-Testspiel beim VfB Ottersleben, der regulär auf dem Großfeld spielt, landete die Regionalklasse-Elf einen 14:3-Erfolg. Bei diesem konnte sich Anna-Marie Czeh gleich fünfmal in die Liste der Torschützinnen eintragen.
Blitzturnier der SG Blau-Weiß Brachstedt