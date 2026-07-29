Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

– Foto: Thomas Schlotte

Am Dienstagabend wurde wieder vielerorts getestet. Unter anderem lief Oberligist SG Union Sandersdorf bei den A-Junioren des JFV Neuseeland auf und landete dank der Treffer von Tidjane Silla, Maximilian Schnabel und Fabian Nowicki einen 3:1-Erfolg. Im Saalekreis rollte beim Blitzturnier mit der SG Blau-Weiß Brachstedt, der SG Reppichau und dem VfL Halle 96 der Ball. Darüber hinaus waren gleich fünf weiteren Verbandsligisten im Einsatz.