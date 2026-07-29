 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 22:31 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Schlotte

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Am Dienstagabend wurde wieder vielerorts getestet. Unter anderem lief Oberligist SG Union Sandersdorf bei den A-Junioren des JFV Neuseeland auf und landete dank der Treffer von Tidjane Silla, Maximilian Schnabel und Fabian Nowicki einen 3:1-Erfolg. Im Saalekreis rollte beim Blitzturnier mit der SG Blau-Weiß Brachstedt, der SG Reppichau und dem VfL Halle 96 der Ball. Darüber hinaus waren gleich fünf weiteren Verbandsligisten im Einsatz.

Den größten Torhunger legten am Mittwochabend allerdings die Frauen des Eilslebener SV an den Tag. Im Kleinfeld-Testspiel beim VfB Ottersleben, der regulär auf dem Großfeld spielt, landete die Regionalklasse-Elf einen 14:3-Erfolg. Bei diesem konnte sich Anna-Marie Czeh gleich fünfmal in die Liste der Torschützinnen eintragen.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Heute, 18:30 Uhr
SG Uetz/Angern/Mahlwinkel
SG Uetz/Angern/MahlwinkelSG Uetz/Angern/Mahlwinkel
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde III
8
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
JFV Neuseenland
JFV NeuseenlandNeuseenland
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
1
3
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau II
Hallescher SC
Hallescher SCHallescherSC
2
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
3
14
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
0
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
5
0

Heute, 18:30 Uhr
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
SV Beuna
SV BeunaBeuna
7
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
SV Grün-Weiß Langendorf
SV Grün-Weiß LangendorfLangendorf
6
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
4
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
2
6
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Naunhof 1920
SV Naunhof 1920SV Naunhof
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
2
6
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG Eintracht Ebendorf
SG Eintracht EbendorfEbendorf
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt II
6
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
ASG Vorwärts Dessau
ASG Vorwärts DessauASG Vorwärts
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
1
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
2
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
3
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
0
5
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG Lappwald
SG LappwaldSG Lappwald
MTV Weferlingen
MTV WeferlingenWeferlingen
2
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Seehausen/Börde
SV Seehausen/BördeSeehausen
TSV Grün-Weiß Bregenstedt
TSV Grün-Weiß BregenstedtBregenstedt
2
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen II
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
8
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
1
3
Abpfiff

Blitzturnier der SG Blau-Weiß Brachstedt

Heute, 19:00 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
0
5
Abpfiff

Heute, 19:55 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
SG Reppichau
SG ReppichauSG Reppichau
0
3
Abpfiff

Heute, 20:50 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
SG Reppichau
SG ReppichauSG Reppichau
0
1
Abpfiff