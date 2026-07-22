 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

Die Ergebnisse des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 22:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Krause

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Von den Oberligisten VfL Halle 96, FC Einheit Wernigerode und 1. FC Lok Stendal bis zu den Kreisklasse-Vertretern wurde am Mittwochabend wieder getestet. Hier findet ihr die Ergebnisse in der großen Übersicht.

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Heute, 18:00 Uhr
SV Spora
SV SporaSpora
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
0
18
Abpfiff

Heute, 18:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzSG Barockstadt Fulda Lehnerz
2
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten
SG Gerbitz/Altenburg
SG Gerbitz/AltenburgSG Gerbitz/Altenburg
2
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Rot Zabenstedt
SV Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge II
8
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV GOLPA
SV GOLPASV GOLPA
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
0
n.V.
7
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
4
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
7
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
FSV Optik Rathenow
FSV Optik RathenowRathenow
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
9
2
Abpfiff

Heute, 18:45 Uhr
SG Zorbau/Wengelsdorf
SG Zorbau/WengelsdorfSG Zorbau/Wengelsdorf II
SG Spergau
SG SpergauSpergau II
-
-
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
TSV Hadmersleben
TSV HadmerslebenHadmersleben
4
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FSV Löberitz
FSV LöberitzLöberitz
SG Ramsin
SG RamsinRamsin
3
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
4
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
5
1

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
5
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Langendorf
SV Grün-Weiß LangendorfLangendorf
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
0
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
5
0
Abpfiff

Heute, 19:15 Uhr
SG Olympia 1896 Leipzig
SG Olympia 1896 LeipzigOlympia
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
1
6
Abpfiff