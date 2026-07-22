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Allgemeines
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Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht
Die Ergebnisse des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick
Von den Oberligisten VfL Halle 96, FC Einheit Wernigerode und 1. FC Lok Stendal bis zu den Kreisklasse-Vertretern wurde am Mittwochabend wieder getestet. Hier findet ihr die Ergebnisse in der großen Übersicht.
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