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Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht
Das Testen für die neue Saison 2026/27 nimmt allmählich wieder an Fahrt auf. So standen am Mittwochabend eine Reihe an Spielen im Programm. Unter anderem waren die Verbandsligisten SV Blau-Weiß Zorbau und SV Fortuna Magdeburg erfolgreich im Einsatz.
Mit “Klick” auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht