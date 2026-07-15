 2026-07-15T13:02:00.603Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 22:50 Uhr · 0 Leser

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Das Testen für die neue Saison 2026/27 nimmt allmählich wieder an Fahrt auf. So standen am Mittwochabend eine Reihe an Spielen im Programm. Unter anderem waren die Verbandsligisten SV Blau-Weiß Zorbau und SV Fortuna Magdeburg erfolgreich im Einsatz.

  • Mit “Klick” auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
0
6

Heute, 18:30 Uhr
Wörmlitzer SV 90
Wörmlitzer SV 90WörmlitzerSV
Burger BC
Burger BCBurger BC
0
22
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
3
3
Abpfiff

Heute, 18:45 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
6
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
2
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SV Tapfer 06 Leipzig
SV Tapfer 06 LeipzigSV Tapfer
2
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
3
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
6
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
HSG Jersleben/Colbitz/Samswegen II
HSG Jersleben/Colbitz/Samswegen IIHSG Jersleben/Colbitz/Samswegen II
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD II
8
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
9
2
Abpfiff