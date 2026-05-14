 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zur 2. Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Vivi Henicke

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 5
Landesklasse 6
  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Verbandsliga

Gestern, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
2
1
Abpfiff

Gestern, 18:45 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
0
0
Abpfiff
+Video

Gestern, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
1
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
4
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
2
5
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Gestern, 19:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
3
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Gestern, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
4
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
8
0
Abpfiff

Town&Country-Kreispokal Wittenberg - Finale

Gestern, 18:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
3
1
Abpfiff

Pokal des Landrates Börde - Halbfinale

Gestern, 18:00 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Concordia Rogätz
SV Concordia RogätzRogätz
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
0
1

A-Junioren-Landespokal - Halbfinale

Gestern, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
0
10
Abpfiff

Landesklasse 1

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
1
2

Landesklasse 2

Gestern, 18:45 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
3
1
Abpfiff

Landesklasse 5

Gestern, 18:45 Uhr
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
1
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
3
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
3
0
Abpfiff

Landesklasse 6

Gestern, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
2
1
Abpfiff

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Gestern, 18:30 Uhr
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
6
0
Abpfiff

Frauen-Landesliga Süd

Gestern, 18:30 Uhr
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
5
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
1
2
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 1

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
0
8
Abpfiff

Kreisoberliga Burgenland

Gestern, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Langendorf
SV Grün-Weiß LangendorfLangendorf
Baumersrodaer SV
Baumersrodaer SVBaumersroda
5
2
Abpfiff

Die-Werbefabrik.de-Kreisoberliga MSH

Gestern, 18:30 Uhr
SG Hettstedt/Harkerode
SG Hettstedt/HarkerodeSG Hettstedt/Harkerode II
SG Welbsleben / Quenstedt
SG Welbsleben / QuenstedtSG Welbsleben
3
0
Abpfiff

Salzlandliga

Gestern, 18:30 Uhr
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Wolmirsleben/Unseburg/TarthunSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
Egelner SV Germania
Egelner SV GermaniaEgeln
3
1
Abpfiff

Harzoberliga

Gestern, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Rieder
SV Grün-Weiß RiederRieder
SV Germania Gernrode
SV Germania GernrodeGernrode
0
2
Abpfiff

Gestern, 18:45 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg II
SC 1919 Heudeber
SC 1919 HeudeberHeudeber
5
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Germania Neinstedt
SV Germania NeinstedtNeinstedt
SV Blau-Weiß Schwanebeck
SV Blau-Weiß SchwanebeckSchwanebeck
2
1
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Gestern, 19:00 Uhr
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
SV Grieben 47
SV Grieben 47Grieben
7
0
Abpfiff

Bördeoberliga

Gestern, 18:30 Uhr
SG Germania Wulferstedt
SG Germania WulferstedtWulferstedt
TSV Hadmersleben
TSV HadmerslebenHadmersleben
0
4
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Etingen-Rätzlingen
SV Etingen-RätzlingenEtingen
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
1
4
Abpfiff

Kreisoberliga Jerichower Land

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R. II
Möckeraner Turnverein
Möckeraner TurnvereinMöckeranerTV
5
0

Kreisliga 1 - Saalekreis

Gestern, 18:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Löbejün
TSG Grün-Weiß LöbejünLöbejün
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
3
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
VfL Roßbach
VfL RoßbachRoßbach
SV TuRa 90 Beesenstedt
SV TuRa 90 BeesenstedtBeesenstedt
3
1

Kreisliga 1 - Burgenland

Gestern, 19:30 Uhr
SG Blau-Weiß Bad Kösen
SG Blau-Weiß Bad KösenBad Kösen II
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
2
2
Abpfiff

Harzliga 1

Gestern, 18:30 Uhr
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein II
SV Empor Dedeleben
SV Empor DedelebenDedeleben
2
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Fortuna Halberstadt
SV Fortuna HalberstadtHalberstadt
SV Grün-Gelb Ströbeck
SV Grün-Gelb StröbeckStröbeck
2
3
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SV Fortschritt Veckenstedt
SV Fortschritt VeckenstedtVeckenstedt
Hessener SV 1928
Hessener SV 1928Hessener SV
4
0
Abpfiff

Harzliga 2

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Wasserleben
TSV WasserlebenTSV Wasserleben
SG Darlingerode/Drübeck
SG Darlingerode/DrübeckSG Darlingerode/Drübeck II
5
2

Gestern, 18:30 Uhr
SG Timmenrode / VfB Blanken.
SG Timmenrode / VfB Blanken.SG Timmenrode
SG Gernrode/Bad Suderode II
SG Gernrode/Bad Suderode IISG Gernrode/Bad Suderode II II
5
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Concordia Harzgerode
SV Concordia HarzgerodeHarzgerode
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt II
4
1
Abpfiff

Bördeliga

Gestern, 18:00 Uhr
SV Eiche Redekin
SV Eiche RedekinRedekin
SV Grün-Weiß Bergzow
SV Grün-Weiß BergzowBergzow
2
3
Abpfiff

1. Stadtklasse Halle

Gestern, 18:30 Uhr
VfL Seeben
VfL SeebenSeeben
SG Motor Halle
SG Motor HalleMotor Halle II
1
0
Abpfiff

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 18:30 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken II
SV Wulfen
SV WulfenWulfen II
Abgesagt

Gestern, 19:00 Uhr
LSG Prosigk
LSG ProsigkProsigk
SG Rot-Weiß Elsdorf
SG Rot-Weiß ElsdorfElsdorf
Abgesagt

Kreisklasse 2 - Burgenland

Gestern, 18:00 Uhr
SV Spora
SV SporaSpora II
SV Eintracht Profen
SV Eintracht ProfenProfen II
3
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
FC Eintracht 91 Theißen
FC Eintracht 91 TheißenTheißen
SG Döschwitz/Droyßig II
SG Döschwitz/Droyßig IISG Döschwitz/Droyßig II
0
5
Abpfiff

1. Kreisklasse 1 - Börde

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben II
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe II
4
2
Abpfiff

1. Kreisklasse 3 - Börde

Gestern, 18:30 Uhr
SG Wefensleben/Harbke II
SG Wefensleben/Harbke IISG Wefensleben/Harbke II
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV II
1
5

2. Kreisklasse 3 - Saalekreis

Gestern, 18:30 Uhr
SV 1885 Teutschenthal
SV 1885 TeutschenthalTeutschentha
SV Eintracht Teutschenthal
SV Eintracht TeutschenthalE. Teut
4
3
Abpfiff

2. Kreisklasse 1 - Salzlandkreis

Gestern, 18:30 Uhr
SG Preußlitz/Peißen II
SG Preußlitz/Peißen IISG Preußlitz/Peißen II
SG Bebitz/Alsleben II/Könnern
SG Bebitz/Alsleben II/KönnernSG Bebitz/Alsleben II/Könnern
2
0
Abpfiff

Kreisklasse Kleinfeld Meisterrunde - Salzlandkreis

Gestern, 18:30 Uhr
SV Sportlust Gröna
SV Sportlust GrönaGröna
1. FSV Nienburg III
1. FSV Nienburg III1. FSV Nienburg III
1
4
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SG Neuborna 62
SG Neuborna 62Neuborna
SV Einheit Bernburg III
SV Einheit Bernburg IIISV Einheit Bernburg III
2
2
Abpfiff

Kreisklasse Kleinfeld Platzierungsrunde - Salzlandkreis

Gestern, 18:30 Uhr
Union Schönebeck III
Union Schönebeck IIIUnion Schönebeck III
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg IISV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
4
2
Abpfiff

Stadtklasse Freizeit - Magdeburg

Gestern, 19:00 Uhr
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
3
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Gestern, 18:00 Uhr
Post SV Stendal
Post SV StendalPost Stendal
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
2
9
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Gestern, 18:30 Uhr
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
0
3
Abpfiff