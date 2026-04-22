 2026-04-20T12:45:22.080Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Oberliga bis zur Kreisliga auf einen Blick

von Kevin Gehring · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Hesse

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NOFV-Oberliga Süd
Landesklasse 1 SA
Stadtliga
Landesliga Nord
Landesliga Süd

Von der Oberliga bis zur Kreisliga ging es am Mittwochabend um Punkte. Dazu stand das Halbfinale im Polytan-Landespokal der Frauen auf dem Plan. Hier gibt's alle Ergebnisse des Tages in der Übersicht.

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NOFV-Oberliga Süd

Gestern, 17:45 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
2
0
Abpfiff

Gestern, 17:45 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
2
4
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
0
0
Abpfiff

Polytan-Landespokal - Halbfinale

Gestern, 19:30 Uhr
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
0
6
Abpfiff

Landesklasse 1

Gestern, 19:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen II
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
1
3
Abpfiff

Frauen-Landesliga Nord

Gestern, 18:00 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
§ Urteil

Frauen-Landesliga Süd

Gestern, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC II
0
2
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 1

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Völpke
TSV VölpkeTSV Völpke
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
0
10
Abpfiff

Stadtliga Halle

Gestern, 18:00 Uhr
Post TSV Halle
Post TSV HallePost Halle
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg II
2
8
Abpfiff

Stadtliga Kleinfeld Magdeburg

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
2
6
Abpfiff

Kreispokal Anhalt-Bitterfeld (A)

Gestern, 18:30 Uhr
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
0
1
Abpfiff