Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages auf einen Blick

Das Thermometer zeigt wieder Temperaturen im Plusbereich - und nach und nach lassen auch die Fußballplätze allmählich wieder reguläre Bedingungen zu. Die Vereine nutzen das, um mit Blick auf den nahenden Start der zweiten Saisonhälfte zu testen. So kam es am Mittwochabend unter anderem zum Duell zwischen dem Verbandsligisten FSV Barleben und dem Oberligisten 1. FC Lok Stendal. Mit dem VfB Merseburg war zudem ein weiterer Verbandsliga-Vertreter gefordert. Der TSV Leuna - Gegner der Merseburger - ist einer von sechs Landesligisten, die am Mittwochabend im Einsatz waren.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Gestern, 18:30 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
3
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
3
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
SV Blau-Weiß Schwanebeck
SV Blau-Weiß SchwanebeckSchwanebeck
5
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
2
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
1
8
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FC Halle-Neustadt
FC Halle-NeustadtHal-Neustadt
Roter Stern Halle
Roter Stern HalleRoter Stern
3
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
4
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
SV Concordia Schenkenberg
SV Concordia SchenkenbergSchenkenberg
4
4
Abpfiff

Gestern, 19:15 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
5
3
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SG Olympia 1896 Leipzig
SG Olympia 1896 LeipzigOlympia
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
4
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
2
1
Abpfiff