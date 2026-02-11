Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

– Foto: Justin Hoffmann

Das Thermometer zeigt wieder Temperaturen im Plusbereich - und nach und nach lassen auch die Fußballplätze allmählich wieder reguläre Bedingungen zu. Die Vereine nutzen das, um mit Blick auf den nahenden Start der zweiten Saisonhälfte zu testen. So kam es am Mittwochabend unter anderem zum Duell zwischen dem Verbandsligisten FSV Barleben und dem Oberligisten 1. FC Lok Stendal. Mit dem VfB Merseburg war zudem ein weiterer Verbandsliga-Vertreter gefordert. Der TSV Leuna - Gegner der Merseburger - ist einer von sechs Landesligisten, die am Mittwochabend im Einsatz waren.