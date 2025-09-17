 2025-09-17T10:54:36.593Z

Allgemeines
Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesebene auf einen Blick

Regionalliga Nordost
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Regionalliga Nordost

Heute, 19:00 Uhr
Chemnitzer FC
Chemnitzer FCChemnitzerFC
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
3
0
Abpfiff

Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
2
0
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
2
3
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 18:30 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
4
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
2
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
5
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
3
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
4
0
Abpfiff

Heute, 19:15 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
4
3
Abpfiff

Heute, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
1
0
Abpfiff

Landesklasse 2

Heute, 17:30 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
3
1
Abpfiff

Heute, 17:30 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
7
1
Abpfiff

Heute, 17:45 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
0
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
3
1
Abpfiff

Heute, 19:15 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
4
3
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 17:30 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
Abgebrochen

