 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
– Foto: Fabian Kurze

Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 5
Landesklasse 6
NOFV-Oberliga Süd
Landesklasse 2
1. Stadtklasse

Während sich die Teams der Verbands- und Landesliga in dieser Woche auf den Saisonauftakt im Landespokal vorbereiten, sind die Teams aus den Spielklassen darunter noch fleißig im Testmodus. Mit der TSG Grün-Weiß Möser, dem VfB Sangerhausen II, dem BSV Halle-Ammendorf, dem SV Blau-Weiß Dölau II und dem SSC Weißenfels II waren am Mittwochabend beispielsweise eine Reihe an Landesklasse-Vertretern im Einsatz. Auch Oberligist 1. FC Lok Stendal hat noch einmal getestet.

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Gestern, 17:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
8
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
1
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Germania Meisdorf 1928
SV Germania Meisdorf 1928Meisdorf
Froser SV Anhalt
Froser SV AnhaltFroser SV
0
3
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
FSV Brück 1922
FSV Brück 1922FSV Brück
SG Blau-Weiß Nudersdorf
SG Blau-Weiß NudersdorfNudersdorf
3
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
0
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
FSV 67 Halle
FSV 67 HalleFSV Halle
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz II
2
4
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SC Vorfläming Nedlitz
SC Vorfläming NedlitzNedlitz
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
3
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
NSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
NSG Gernrode/Quedlinburg/SuderodeNSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1
5
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
NSG SSC/RWW Weißenfels
NSG SSC/RWW WeißenfelsNSG SSC/RWW Weißenfels
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
2
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
Abgesagt

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Artern
VfB ArternVfB Artern
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
1
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Gutenswegen Klein Ammensleben
SV Gutenswegen Klein AmmenslebenGutenswegen
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
0
8
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt II
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
7
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Wörmlitzer SV 90
Wörmlitzer SV 90WörmlitzerSV
Burger BC
Burger BCBurger BC II
3
8
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Blau-Weiß Bad Kösen
SG Blau-Weiß Bad KösenBad Kösen II
SV Lobeda 77
SV Lobeda 77Lobeda II
5
5
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
2
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg II
4
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Großkugel
SG GroßkugelGroßkugel
SC Eintracht Schkeuditz
SC Eintracht SchkeuditzSchkeuditz II
0
9
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg II
SV Roitzsch
SV RoitzschRoitzsch
5
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Spergau
SG SpergauSpergau
SV Grün-Weiß Langendorf
SV Grün-Weiß LangendorfLangendorf
4
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Motor Halle
SG Motor HalleMotor Halle II
Wettiner SV
Wettiner SVWettin
2
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
5
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
Baumersrodaer SV
Baumersrodaer SVBaumersroda
5
1
Abpfiff

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 013.8.2025, 22:21 Uhr
Kevin GehringAutor