Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

Am Mittwochabend ging das Testen weiter. Vom Oberligisten VfL Halle 96 bis zu den Kreisklasse-Vertretungen der SG Reußen II und des SV Einigkeit Tollwitz waren Mannschaften aus sämtlichen Spielklassen in Sachsen-Anhalt im Einsatz. Hier findet ihr alle Ergebnisse des Tages in der Übersicht: