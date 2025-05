Die gesammelten Resultate vom Mittwochabend in der Übersicht

Am Mittwochabend wurde in Sachsen-Anhalt nicht nur trainiert, für so manches Team ging es auch um Punkte. In der Landesklasse 2 trafen sich etwa die TSG Grün-Weiß Möser und der SV Seilerwiesen, in der Frauen-Landesliga Süd der Hallesche FC II und die SG Union Sandersdorf II. Auch im Kreisspielbetrieb von Halle, im Saalekreis und in der Börde standen Partien an.