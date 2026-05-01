 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Maifeiertag in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Oberliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Laura Bornemann

Verlinkte Inhalte

Landesklasse 5
NOFV-Oberliga Süd
Landesklasse 1 SA
Kreisoberliga
1. Kreisklasse 1
  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Oberliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
1
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
1
1

Heute, 14:00 Uhr
SC Freital
SC FreitalSC Freital
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
1
2
Abpfiff

Polytan-Frauen-Landespokal - Finale

Heute, 16:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
0
3
Abpfiff

FSA-Kleinfeldpokal - Finale

Heute, 13:00 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
4
2
Abpfiff

Landesklasse 1

Heute, 14:00 Uhr
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
2
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze
SV Viktoria Uenglingen
SV Viktoria UenglingenUenglingen
-
-
§ Urteil

Landesklasse 5

Heute, 14:00 Uhr
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
0
4
Abpfiff

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Heute, 14:00 Uhr
Wernigeröder REDS
Wernigeröder REDSWernigeröder REDS
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
4
5
Abpfiff

Frauen-Landesliga Süd

Heute, 14:00 Uhr
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC II
2
2
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 14:00 Uhr
SG Glöthe/Hakeborn
SG Glöthe/HakebornSG Glöthe/Hakeborn
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
14
0
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 4

Heute, 16:00 Uhr
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
SG Droyßiger SG / Spora
SG Droyßiger SG / SporaSG Droyßiger SG
0
2
Abpfiff

Stadtpokal Halle - Finale

Heute, 14:00 Uhr
SV Dautzsch
SV DautzschDautzsch
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
2
1
Abpfiff

Reservepokal Halle - Finale

Heute, 11:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine IV
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine III
2
1

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 18:00 Uhr
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
SV Kretzschau
SV KretzschauKretzschau
3
2
Abpfiff

Harzoberliga

Heute, 14:00 Uhr
SG 1955 Lüttgenrode
SG 1955 LüttgenrodeLüttgenrode
SV Grün-Weiß Rieder
SV Grün-Weiß RiederRieder
9
3
Abpfiff

Kreisliga Salzlandkreis

Heute, 14:00 Uhr
SV Eintracht Blau-Gelb Peißen
SV Eintracht Blau-Gelb PeißenPeißen
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge II
3
3
Abpfiff

Kreisliga Altmark Ost

Heute, 14:00 Uhr
SG Staffelde / Arneburg
SG Staffelde / ArneburgSG Staffelde
SG Uetz/Tangerhütte II
SG Uetz/Tangerhütte IISG Uetz/Tangerhütte II
4
1

1. Kreisklasse Salzlandkreis

Heute, 14:00 Uhr
SG Neundorf / Rathmannsd.
SG Neundorf / Rathmannsd.SG Neundorf
VfB Neugattersleben
VfB NeugatterslebenNeugattersl.
1
6
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten
Froser SV Anhalt
Froser SV AnhaltFroser SV
1
1
Abpfiff

A-Junioren-Kreispokal Saalekreis - Finale

Heute, 12:30 Uhr
SG Döllnitz
SG DöllnitzDöllnitz
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
4
0
Abpfiff

A-Junioren-Kreispokal Salzlandkreis - Finale

Heute, 15:15 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
NSG Nienburg/Staßfurt
NSG Nienburg/StaßfurtNSG Nienburg/Staßfurt
0
2
Abpfiff

A-Junioren-Kreispokal Wittenberg - Finale

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
0
5
Abpfiff