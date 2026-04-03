Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die gesammelten Resultate vom Gründonnerstag in der Übersicht
Alle Ergebnisse des Tages von der Oberliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick
von Kevin Gehring · 03.04.2026, 06:00 Uhr · 0 Leser
Am Gründonnerstagabend ging es in allen Teilen von Sachsen-Anhalt um Punkte. Von der Altmark bis in den Burgenlandkreis, von der Oberliga bis zur Kreisklasse rollte der Ball. Alle Ergebnisse des Tages findet ihr hier in der gesammelten Übersicht:
Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht