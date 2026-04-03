 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Gründonnerstag in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Oberliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · 03.04.2026, 06:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Donau

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Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 5
Landesklasse 6

Am Gründonnerstagabend ging es in allen Teilen von Sachsen-Anhalt um Punkte. Von der Altmark bis in den Burgenlandkreis, von der Oberliga bis zur Kreisklasse rollte der Ball. Alle Ergebnisse des Tages findet ihr hier in der gesammelten Übersicht:

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Oberliga Süd

Do., 02.04.2026, 17:15 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
2
2
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 17:15 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
0
1

Verbandsliga

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
2
2
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
2
2
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
2
1
+Video

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
3
2
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
5
4
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
3
1

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
2
2
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Do., 02.04.2026, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
0
2

Landesklasse 1

Do., 02.04.2026, 18:30 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV
-
-
§ Urteil

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
2
1
Abpfiff

Landesklasse 4

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
3
1
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
5
2
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
SG Reußen
SG ReußenReußen
1
3

Landesklasse 5

Do., 02.04.2026, 17:45 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
0
2
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
2
4
Abpfiff

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
Abgebrochen

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
SV Germania Hergisdorf
SV Germania HergisdorfHergisdorf
FSG Irxleben/Niederndodeleben
FSG Irxleben/NiederndodelebenFSG Irxleben/Niederndodeleben
3
5
Abpfiff

A-Junioren-Landespokal - Halbfinale

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
6
n.E.
5
Abpfiff

Kreisoberliga Saalekreis

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
LSG Ostrau
LSG OstrauOstrau
SG Eisdorf
SG EisdorfEisdorf
15:00

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Do., 02.04.2026, 18:00 Uhr
SV Wulfen
SV WulfenWulfen
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
1
4
Abpfiff

Die-Werbefabrik.de-Kreisoberliga MSH

Do., 02.04.2026, 18:00 Uhr
SG Hettstedt/Harkerode
SG Hettstedt/HarkerodeSG Hettstedt/Harkerode II
SG Bräunrode / Arnstedt
SG Bräunrode / ArnstedtSG Bräunrode
2
1
Abpfiff

Salzlandliga

Do., 02.04.2026, 18:00 Uhr
SV Blau-Weiß Pretzien
SV Blau-Weiß PretzienPretzien
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
1
0

Bördeoberliga

Do., 02.04.2026, 18:30 Uhr
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
SG Germania Wulferstedt
SG Germania WulferstedtWulferstedt
1
0
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau
3
0
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 19:45 Uhr
Preußen Dobberkau
Preußen DobberkauDobberkau
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg II
2
0
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
SV Heide Jävenitz
SV Heide JävenitzJävenitz
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
1
1
Abpfiff

Kreisoberliga Jerichower Land

Do., 02.04.2026, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Loburg
SV Blau-Weiß LoburgLoburg
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R. II
2
2
Abpfiff

Stadtoberliga Magdeburg - Platzierungsrunde

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
Post SV Magdeburg
Post SV MagdeburgPost MD
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg II
0
11

Kreisliga 1 - Saalekreis

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
SV TuRa 90 Beesenstedt
SV TuRa 90 BeesenstedtBeesenstedt
TSV Schochwitz
TSV SchochwitzSchochwitz
3
0
Abpfiff

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania II
SG Ramsin
SG RamsinRamsin
0
3
Abpfiff

Kreisliga Wittenberg

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum II
TSV Blau-Weiß 90 Prettin
TSV Blau-Weiß 90 PrettinPrettin
0
2
Abpfiff

Harzliga 1

Do., 02.04.2026, 18:15 Uhr
SV Fortuna Halberstadt
SV Fortuna HalberstadtHalberstadt
SV Empor Dedeleben
SV Empor DedelebenDedeleben
2
1
Abpfiff

Harzliga 2

1. Stadtklasse Halle

Do., 02.04.2026, 18:00 Uhr
VfL Seeben
VfL SeebenSeeben
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
6
1
Abpfiff

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Do., 02.04.2026, 18:00 Uhr
SV Blau-Weiß Baasdorf
SV Blau-Weiß BaasdorfBaasdorf
SV Schwarz-Gelb Radegast
SV Schwarz-Gelb RadegastRadegast
5
0
Abpfiff

1. Bördekreisklasse 1

Do., 02.04.2026, 18:00 Uhr
SV Concordia Rogätz
SV Concordia RogätzRogätz II
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben II
2
5
Abpfiff

1. Bördekreisklasse 2

Do., 02.04.2026, 18:00 Uhr
VfB Blau-Weiß Erxleben
VfB Blau-Weiß ErxlebenErxleben
SG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen II
SG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen IISG Bösdorf/Etingen-Rätzlingen II
2
1
Abpfiff

1. Bördekreisklasse 3

Do., 02.04.2026, 18:00 Uhr
TSV Hornhausen
TSV HornhausenHornhausen
SG Großes Bruch
SG Großes BruchSG Großes Bruch
4
2
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Do., 02.04.2026, 18:00 Uhr
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
2
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Do., 02.04.2026, 18:00 Uhr
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
5
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Do., 02.04.2026, 18:30 Uhr
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
4
8
Abpfiff