 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Die Ergebnisse des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 09:03 Uhr · 0 Leser
– Foto: Philipp Scopp

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Sachsenliga
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
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Gestern, 18:00 Uhr
SSV Eintracht Winningen-Reinstedt
SSV Eintracht Winningen-ReinstedtSSV Eintracht Winningen-Reinstedt
Froser SV Anhalt
Froser SV AnhaltFroser SV
5
3
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
VfR Roßla
VfR RoßlaRoßla
BSC Blankenheim 1920
BSC Blankenheim 1920Blankenheim
3
4
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
SC 1919 Heudeber
SC 1919 HeudeberHeudeber
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
0
5
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
1
4
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
8
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SG Wippertal
SG WippertalSG Wippertal
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
0
5
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Eintracht Kreisfeld
SV Eintracht KreisfeldKreisfeld
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
5
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
1
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Hadmersleben
TSV HadmerslebenHadmersleben
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
2
6
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SG Darlingerode/Drübeck
SG Darlingerode/DrübeckSG Darlingerode/Drübeck II
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt III
2
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
TSG Kehmstedt
TSG KehmstedtTSG Kehmst.
SV Eintracht Bennungen
SV Eintracht BennungenBennungen
3
3
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
2
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
SG Velsdorf-Mannhausen
SG Velsdorf-MannhausenVelsdorf
1
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
7
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SG Germania Rohrsheim 1892
SG Germania Rohrsheim 1892Rohrsheim
TSV Wasserleben
TSV WasserlebenTSV Wasserleben
1
6
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
FSV Blau-Weiß Biere
FSV Blau-Weiß BiereBiere
VfB Glöthe II
VfB Glöthe IIVfB Glöthe II
2
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
0
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Teutonia 1920 Siersleben
SV Teutonia 1920 SierslebenSiersleben
SV Blau-Weiß Bornstedt
SV Blau-Weiß BornstedtBornstedt
6
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben II
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben II
1
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Germania Tangerhütte
SV Germania TangerhütteTangerhütte
SG Uetz/Angern/Mahlwinkel
SG Uetz/Angern/MahlwinkelSG Uetz/Angern/Mahlwinkel
0
3
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Rohnetal Wolferstedt
SV Rohnetal WolferstedtWolferstedt
VfB Blau-Weiß Voigtstedt
VfB Blau-Weiß VoigtstedtBW Voigstedt
1
10
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SG Blau-Weiß Klieken
SG Blau-Weiß KliekenKlieken
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
SV Graf Zeppelin AbtsdorfAbtsdorf
0
3

Gestern, 18:30 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
SG Letzlingen/Potzehne
SG Letzlingen/PotzehneSG Letzlingen/Potzehne
14
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
SV Wolmirsleben/Unseburg/TarthunSV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun
0
4
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
FSV Grün-Gelb Osterfeld
FSV Grün-Gelb OsterfeldOsterfeld
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg III
2
3
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Wacker Helbra
SV Wacker HelbraHelbra II
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
0
4
Abpfiff

Gestern, 18:45 Uhr
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
SV Blau-Weiß 90 Wallwitz
SV Blau-Weiß 90 WallwitzWallwitz
2
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
1. FSV Nienburg II
1. FSV Nienburg II1. FSV Nienburg II
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
2
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauSG Reppichau
SSV Markranstädt
SSV MarkranstädtMarkranstädt
0
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
1
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
SV Rot-Blau Sanne
SV Rot-Blau SanneSanne
10
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
4
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
2
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
7
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
SV Lindenau 1848
SV Lindenau 1848Lindenau
4
1

Gestern, 19:00 Uhr
Paschlewwer SV
Paschlewwer SVPaschleben II
SG Rothenburg/Wettin II
SG Rothenburg/Wettin IISG Rothenburg/Wettin II
8
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Wörmlitzer SV 90
Wörmlitzer SV 90WörmlitzerSV
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg II
3
7
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Post SV Magdeburg
Post SV MagdeburgPost MD
SV Eintracht Groß Rodensleben
SV Eintracht Groß RodenslebenRodensleben
4
7

Gestern, 19:00 Uhr
FC Elbaue Torgau
FC Elbaue TorgauElbaueTorgau
Mühlangeraner SV
Mühlangeraner SVMühlangeraner SV
2
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Taucha 99
SG Taucha 99SG Taucha
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
1
3
Abpfiff
+Video

Gestern, 19:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
SG Empor Klein-Wanzleben
SG Empor Klein-WanzlebenKl.Wanzleben
3
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
Egelner SV Germania
Egelner SV GermaniaEgeln
4
5
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Wust/Schönhausen II
SG Wust/Schönhausen IISG Wust/Schönhausen II
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
0
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Germania Klietz
SV Germania KlietzKlietz
FSV Havelberg
FSV HavelbergHavelberg
0
5
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Schwalbe Schwiesau
SV Schwalbe SchwiesauSchwiesau
SV Rochau
SV RochauRochau
2
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau
SV Wacker Lindstedt
SV Wacker LindstedtLindstedt
4
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Ziesar 31
SV Ziesar 31SV Ziesar II
SG Güsen/ Parey
SG Güsen/ PareySG Güsen/ Parey
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:15 Uhr
SV Heide Klein Schwechten
SV Heide Klein SchwechtenSchwechten
SG Welbsleben / Quenstedt
SG Welbsleben / QuenstedtSG Welbsleben
3
3
Abpfiff

Sommercup powered bei LB Safetec

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
Abgesagt

Gestern, 18:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
Abgesagt

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
1
3
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
Abgebrochen

Blitzturnier der LSG Ostrau

Gestern, 18:00 Uhr
LSG Ostrau
LSG OstrauOstrau
SV Blau-Weiß Schortewitz
SV Blau-Weiß SchortewitzSchortewitz
0
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
LSG Ostrau
LSG OstrauOstrau
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
0
2
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Schortewitz
SV Blau-Weiß SchortewitzSchortewitz
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
1
1
Abpfiff