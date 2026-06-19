 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages aus dem Ligabetrieb und aus den Pokalwettbewerben auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 21:50 Uhr · 0 Leser

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Verbandsliga
Landesklasse 4
Stadtliga Alte Herren
Stadtklasse AH MD
Kreispokal
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Testspiel - HFC-Sommertour

Heute, 18:30 Uhr
TSV Kickers 66 Gonnatal
TSV Kickers 66 GonnatalGonnatal
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
0
11
Abpfiff

Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
1
1
Abpfiff
+Video

Heute, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
2
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
3
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
3
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
3
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
1
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
0
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
0
2
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 18:45 Uhr
SV Blau-Rot Coswig
SV Blau-Rot CoswigCoswig
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
5
2
Abpfiff

Pokal des Landrates - Harz

Heute, 18:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg II
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
3
n.V.
2
Abpfiff

Pokal des Landrates - Börde

Heute, 19:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
SV Groß Santersleben
SV Groß SanterslebenSantersleben
1
2
Abpfiff

Kreisklassenpokal Salzlandkreis

Heute, 18:30 Uhr
SG Gerbitz/Nienburg II/Altenburg
SG Gerbitz/Nienburg II/AltenburgSG Gerbitz/Nienburg II/Altenburg
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten
1
2
Abpfiff

Stadtoberliga Meisterrunde - Magdeburg

Heute, 19:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg II
MSV 90 Preussen/FC Zukunft
MSV 90 Preussen/FC ZukunftMSV 90 Preussen/FC Zukunft
2
3
Abpfiff

Ü35-Stadtliga Magdeburg

Heute, 18:30 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
3
2
Abpfiff

Heute, 18:45 Uhr
SG MSV Preussen / MSC Preussen
SG MSV Preussen / MSC PreussenSG MSV Preussen
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
3
5
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
4
4
Abpfiff

Ü35-Stadtklasse Magdeburg

Heute, 19:00 Uhr
SG Cracau / BSV 79
SG Cracau / BSV 79SG Cracau
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
0
5
Abpfiff

A-Junioren-Kreispokal Mansfeld-Südharz

Heute, 18:30 Uhr
JSG Mansfelder Grund
JSG Mansfelder GrundJSG Mansfelder Grund
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
0
4
Abpfiff