 2026-06-12T06:52:44.557Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 22:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: SV Westerhausen

Verlinkte Inhalte

LL Sachs-Anhalt Nord
Landesklasse 6
Landesklasse 3
1. KK Staffel 1
1. Kreisklasse West
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
5
3
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 18:30 Uhr
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode II
2
0
Abpfiff

Landesklasse 6

Heute, 18:30 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen II
2
0
Abpfiff

Stadtoberliga Meisterrunde - Magdeburg

Heute, 19:00 Uhr
MSV 90 Preussen/FC Zukunft
MSV 90 Preussen/FC ZukunftMSV 90 Preussen/FC Zukunft
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen II
0
5
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg II
5
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
SV Grieben 47
SV Grieben 47Grieben
5
0
Abpfiff

Kreisliga Wittenberg

Heute, 18:30 Uhr
ESV Bergwitz 05
ESV Bergwitz 05Bergwitz
Mühlangeraner SV
Mühlangeraner SVMühlangeraner SV
1
1
Abpfiff

1. Kreisklasse 1 - Saalekreis

Heute, 18:30 Uhr
SG Blösien/VfB Merseburg II
SG Blösien/VfB Merseburg IISG Blösien/VfB Merseburg II
Wettiner SV
Wettiner SVWettin
2
3
Abpfiff

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:00 Uhr
WSV Köthen 05
WSV Köthen 05WSV Köthen
SG Rot-Weiß Elsdorf
SG Rot-Weiß ElsdorfElsdorf
2
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
SV Schwarz-Gelb Radegast
SV Schwarz-Gelb RadegastRadegast
6
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen II
Paschlewwer SV
Paschlewwer SVPaschleben II
1
2
Abpfiff

Kreisklasse 1 - Burgenland

Heute, 18:00 Uhr
LSG Goseck
LSG GoseckGoseck
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss. II
4
5
Abpfiff

1. Kreisklasse 2 - Mansfeld-Südharz

Heute, 18:00 Uhr
SV Eintracht Bennungen
SV Eintracht BennungenBennungen
SG Thyratal
SG ThyratalSG Thyratal II
3
2
Abpfiff

1. Kreisklasse - Salzlandkreis

Heute, 18:00 Uhr
SV Traktor Westdorf
SV Traktor WestdorfWestdorf
SG Neundorf / Rathmannsd.
SG Neundorf / Rathmannsd.SG Neundorf
5
0
Abpfiff

1. Kreisklasse - Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
SG Hohengöhren/Klietz II
SG Hohengöhren/Klietz IISG Hohengöhren/Klietz II
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau II
4
0
Abpfiff

1. Kreisklasse 3 - Börde

Heute, 18:30 Uhr
SG Wefensleben/Harbke II
SG Wefensleben/Harbke IISG Wefensleben/Harbke II
HSG Traktor/Motor/Empor II
HSG Traktor/Motor/Empor IIHSG Traktor/Motor/Empor II II
5
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Heute, 18:45 Uhr
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
NSG Wippertal
NSG WippertalNSG Wippertal
8
4
Abpfiff

Ü35-Stadtliga Magdeburg

Heute, 18:30 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SG MSV Preussen / MSC Preussen
SG MSV Preussen / MSC PreussenSG MSV Preussen
1
0
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
7
2
Abpfiff