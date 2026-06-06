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Allgemeines
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Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht
Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick
Die Saison 2025/26 ist auf der Zielgeraden angekommen. Die letzten Entscheidungen der Spielzeit rücken näher. Schon am Freitagabend lieferte der Terminkalender ein buntes Programm: Von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse rollte der Ball - und weitere Entscheidungen sind gefallen.
Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht