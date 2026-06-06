 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Wolfgang Schulze

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Kreisliga
Kreisoberliga

Die Saison 2025/26 ist auf der Zielgeraden angekommen. Die letzten Entscheidungen der Spielzeit rücken näher. Schon am Freitagabend lieferte der Terminkalender ein buntes Programm: Von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse rollte der Ball - und weitere Entscheidungen sind gefallen.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Verbandsliga

Gestern, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
14
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
4
0
Abpfiff
+Video

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
1
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
2
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
4
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
1
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
5
1
Abpfiff

Gestern, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
1
4
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
1
5
Abpfiff

Landesklasse 4

Gestern, 19:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
FC Victoria Wittenberg
FC Victoria WittenbergVictoria WB
4
1
Abpfiff

Kreisoberliga Burgenland

Gestern, 19:00 Uhr
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss.
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
1
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
SV Spora
SV SporaSpora
2
2
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Gestern, 19:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
SV Grieben 47
SV Grieben 47Grieben
3
0
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Gestern, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
VfB 07 Klötze
VfB 07 KlötzeKlötze II
1
1
Abpfiff

Kreisoberliga Jerichower Land

Gestern, 18:00 Uhr
DSG Eintracht Gladau
DSG Eintracht GladauGladau
SV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht HohenwartheSV Eintracht Hohenwarthe
2
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Blau-Weiß Gerwisch
SG Blau-Weiß GerwischGerwisch
SV Blau-Weiß Loburg
SV Blau-Weiß LoburgLoburg
7
1
Abpfiff

Kreisliga Wittenberg

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Zahna
VfB ZahnaZahna
TSV Blau-Weiß 90 Prettin
TSV Blau-Weiß 90 PrettinPrettin
1
2
Abpfiff

Kreisliga Mansfeld-Südharz

Gestern, 18:30 Uhr
BuSG Aufbau Eisleben
BuSG Aufbau EislebenBuSG Aufbau
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben II
2
4
Abpfiff

Kreisklasse 2 - Burgenland

Gestern, 18:30 Uhr
SV Hohenmölsen
SV HohenmölsenHohenmölsen
SV Eintracht Profen
SV Eintracht ProfenProfen II
4
3
Abpfiff

1. Kreisklasse 1 - Mansfeld-Südharz

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Romonta Amsdorf
1. FC Romonta AmsdorfAmsdorf
SG Wolferode / Siebigerode
SG Wolferode / SiebigerodeSG Wolferode
8
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Schlenzetal
SG SchlenzetalSG Schlenzetal
SV Blau-Rot Zabenstedt
SV Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt
3
3
Abpfiff

1. Kreisklasse 1 - Altmark Ost

Gestern, 19:00 Uhr
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau II
SG Hohengöhren/Klietz II
SG Hohengöhren/Klietz IISG Hohengöhren/Klietz II
0
1
Abpfiff

Stadtliga Freizeit - Magdeburg

Gestern, 19:30 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
5
0
Abpfiff

Ü35-Stadtliga - Magdeburg

Gestern, 18:30 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
4
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
1
3
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
3
1
Abpfiff

Ü35-Stadtklasse - Magdeburg

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
2
8
Abpfiff

Ü32-Kreisliga Altmark West

Gestern, 18:30 Uhr
SG Schwiesau/Jeggau
SG Schwiesau/JeggauSG Schwiesau/Jeggau
SG Brunau/Vienau/Brietz
SG Brunau/Vienau/BrietzSG Brunau/Vienau/Brietz
8
2
Abpfiff