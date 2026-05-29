Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Nach dem überschaubaren Programm rund um den Finaltag der Amateure zu Pfingsten herrscht an diesem Wochenende wieder voller Betrieb in den Spielklassen von Sachsen-Anhalt. Dieser wurde schon am Freitagabend eröffnet. Von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse rollte in allerhand Ligen der Ball. Hier findet ihr alle Ergebnisse des Abends in der großen Übersicht.