Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht
Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick
Nach dem überschaubaren Programm rund um den Finaltag der Amateure zu Pfingsten herrscht an diesem Wochenende wieder voller Betrieb in den Spielklassen von Sachsen-Anhalt. Dieser wurde schon am Freitagabend eröffnet. Von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse rollte in allerhand Ligen der Ball. Hier findet ihr alle Ergebnisse des Abends in der großen Übersicht.
Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!