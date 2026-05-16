 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Landesklasse bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

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Landesklasse 4
Landesklasse 6
Landesklasse 1 SA
Kreisoberliga
Kreisoberliga
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Landesklasse 1

Gestern, 19:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
3
3
Abpfiff

Landesklasse 4

Gestern, 19:00 Uhr
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
2
2
Abpfiff

Landesklasse 6

Gestern, 19:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
3
1
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 1

Gestern, 18:00 Uhr
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
6
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SV Grün-Weiß Potzehne
SV Grün-Weiß PotzehnePotzehne
3
0
Abpfiff

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 18:00 Uhr
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß DessauFSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
5
0
Abpfiff

Stadtoberliga Meisterrunde - Magdeburg

Gestern, 19:30 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
1
1
Abpfiff

Kreisoberliga Burgenland

Gestern, 19:00 Uhr
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss.
FC ZWK Nebra
FC ZWK NebraNebra
2
2
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Gestern, 18:00 Uhr
SV Blau-Gelb Goldbeck
SV Blau-Gelb GoldbeckGoldbeck
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
5
4
Abpfiff

Kreisliga 1 - Burgenland

Gestern, 18:30 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SG Balgstädt/BSC Laucha II
SG Balgstädt/BSC Laucha IISG Balgstädt/BSC Laucha II
2
0
Abpfiff

Kreisliga 1 - Mansfeld-Südharz

Gestern, 19:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf II
SV Blau-Weiß Bornstedt
SV Blau-Weiß BornstedtBornstedt
1
1
Abpfiff

1. Kreisklasse 1 - Mansfeld-Südharz

Gestern, 18:00 Uhr
SV Blau-Rot Zabenstedt
SV Blau-Rot ZabenstedtZabenstedt
SG Wippertal
SG WippertalSG Wippertal II
9
0
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
1. FC Sangerhausen
1. FC SangerhausenFC Sangerh. II
FSV Grün-Weiß Wimmelburg
FSV Grün-Weiß WimmelburgWimmelburg II
2
2
Abpfiff

1. Kreisklasse 2 - Mansfeld-Südharz

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling. II
FSV Sittendorf
FSV SittendorfSittendorf
2
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
4
1
Abpfiff