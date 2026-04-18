 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: SV Blau-Weiß Pretzien

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Landesklasse 6
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Verbandsliga

Gestern, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
6
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
0
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Gestern, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
4
2
Abpfiff

Landesklasse 3

Gestern, 19:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
1. FSV Nienburg
1. FSV NienburgNienburg
1
1
Abpfiff

Landesklasse 4

Gestern, 18:00 Uhr
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
3
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
SV Pouch-Rösa
SV Pouch-RösaPouch-Rösa
1
0
Abpfiff

Landesklasse 5

Gestern, 19:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
2
2
Abpfiff

Gestern, 19:15 Uhr
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
1
1
Abpfiff

Landesklasse 6

Gestern, 20:30 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
5
0
Abpfiff

Humanas-Frauen-Verbandsliga

Gestern, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
1
1
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 2

Gestern, 18:45 Uhr
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
5
0
Abpfiff

Kreisoberliga Burgenland

Gestern, 18:15 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
1
6
Abpfiff

Kreisoberliga Wittenberg

Gestern, 18:15 Uhr
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
SV Graf Zeppelin AbtsdorfAbtsdorf
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
4
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
SV Einheit Wittenberg
SV Einheit WittenbergWittenberg
3
0
Abpfiff

Salzlandliga

Gestern, 18:00 Uhr
SV Blau-Weiß Pretzien
SV Blau-Weiß PretzienPretzien
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
4
1

Kreisoberliga Altmark Ost

Gestern, 19:00 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg II
2
1
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Gestern, 19:00 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
TSV Adler Jahrstedt
TSV Adler JahrstedtJahrstedt
4
2
Abpfiff

Kreisliga Nord - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst II
SG Grün-Weiß Dessau
SG Grün-Weiß DessauGW Dessau
3
2
Abpfiff

Kreisliga 1 - Burgenland

Gestern, 18:00 Uhr
SG Bad Bibra / Saubach
SG Bad Bibra / SaubachSG Bad Bibra
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs. II
3
2
Abpfiff

Harzliga 1

Gestern, 18:30 Uhr
SV Olympia Schlanstedt
SV Olympia SchlanstedtSchlanstedt
SV Eilsdorf
SV EilsdorfSV Eilsdorf
2
0
Abpfiff

2. Kreisklasse - Salzlandkreis

Gestern, 18:00 Uhr
SG Preußlitz/Peißen II
SG Preußlitz/Peißen IISG Preußlitz/Peißen II
ESV Lokomotive Güsten
ESV Lokomotive GüstenLok Güsten II
3
0
Abpfiff

Stadtliga Kleinfeld - Magdeburg

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
5
0
Abpfiff

Gestern, 20:30 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
SG Blau-Weiß Gerwisch
SG Blau-Weiß GerwischGerwisch
2
2
Abpfiff

Kreisklasse Kleinfeld - Meisterrunde Salzlandkreis

Gestern, 18:30 Uhr
SG Neuborna 62
SG Neuborna 62Neuborna
SV Sportlust Gröna
SV Sportlust GrönaGröna
2
4
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Einheit Bernburg III
SV Einheit Bernburg IIISV Einheit Bernburg III
SC Bernburg III
SC Bernburg IIISC Bernburg III
1
5
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Etgersleben
SV Blau-Weiß EtgerslebenEtgersleben
1. FSV Nienburg III
1. FSV Nienburg III1. FSV Nienburg III
1
11
Abpfiff

Kreisklasse Kleinfeld - Platzierungsrunde Salzlandkreis

Gestern, 18:30 Uhr
FSV 1895 Magdeburg
FSV 1895 MagdeburgFermersleben
SG Cracau / BSV 79
SG Cracau / BSV 79SG Cracau
4
4
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 2

Gestern, 18:30 Uhr
NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Hadmersleben/Oschersleben/KroppenstedtNSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Wernigerode
NSG WernigerodeNSG Wernigerode
4
8
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
NSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
NSG Gernrode/Quedlinburg/SuderodeNSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
4
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
Abgesagt

A-Junioren-Landesliga 3

Gestern, 18:30 Uhr
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
3
0

Gestern, 18:45 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
5
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
0
8
Abpfiff