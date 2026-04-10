 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Regionalliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: MSV Eisleben

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Regionalliga Nordost
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
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Regionalliga Nordost

Gestern, 19:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
VSG Altglienicke
VSG AltglienickeAltglienicke
2
3

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
ZFC Meuselwitz
ZFC MeuselwitzMeuselwitz
2
1
Abpfiff

Oberliga Süd

Gestern, 17:45 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
0
2
Abpfiff

Verbandsliga

Gestern, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
2
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
1
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Gestern, 18:30 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
1
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
2
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Gestern, 19:15 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
0
3
Abpfiff

Landesklasse 4

Gestern, 19:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
3
0
§ Urteil

Landesklasse 5

Gestern, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
0
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
7
0
Abpfiff

Landesklasse 6

Gestern, 19:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
1
2
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 1

Gestern, 18:00 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
1
2
Abpfiff

Kreisoberliga Burgenland

Gestern, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. III
4
1
Abpfiff

Salzlandliga

Gestern, 19:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt II
3
0
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Gestern, 19:00 Uhr
Preußen Dobberkau
Preußen DobberkauDobberkau
SV Grieben 47
SV Grieben 47Grieben
3
3

Gestern, 19:00 Uhr
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
SV Blau-Gelb Goldbeck
SV Blau-Gelb GoldbeckGoldbeck
5
1
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Gestern, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
TSV 1919 Kusey
TSV 1919 KuseyKusey
2
4
Abpfiff

Kreisliga 1 - Burgenland

Gestern, 18:30 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
VSG Löbitz 1971
VSG Löbitz 1971Löbitz
3
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
SG Bad Bibra / Saubach
SG Bad Bibra / SaubachSG Bad Bibra
3
1
Abpfiff

Kreisliga 1 - Mansfeld-Südharz

Gestern, 18:00 Uhr
BSC Blau-Weiß Ahlsdorf
BSC Blau-Weiß AhlsdorfAhlsdorf
BSC Blankenheim 1920
BSC Blankenheim 1920Blankenheim
4
3
Abpfiff

Harzliga 2

Gestern, 18:30 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode II
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale II
3
1
Abpfiff

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 19:00 Uhr
LSG Prosigk
LSG ProsigkProsigk
VfB Gröbzig
VfB GröbzigGröbzig
3
0
Abpfiff

Kreisklasse Kleinfeld - Meisterrunde Salzlandkreis

Gestern, 18:30 Uhr
SV Sportlust Gröna
SV Sportlust GrönaGröna
SV Blau-Weiß Etgersleben
SV Blau-Weiß EtgerslebenEtgersleben
7
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SC Bernburg III
SC Bernburg IIISC Bernburg III
SG Neuborna 62
SG Neuborna 62Neuborna
3
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
1. FSV Nienburg III
1. FSV Nienburg III1. FSV Nienburg III
SV Einheit Bernburg III
SV Einheit Bernburg IIISV Einheit Bernburg III
3
0
Abpfiff

Kreisklasse Kleinfeld - Platzierungsrunde Salzlandkreis

Gestern, 18:30 Uhr
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg IISV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
VfB Glöthe II
VfB Glöthe IIVfB Glöthe II
6
5
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
Altenburger SG II
Altenburger SG IIAltenburger SG II
SG Schneidlingen/Cochstedt
SG Schneidlingen/CochstedtSG Schneidlingen/Cochstedt
4
3
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
Union Schönebeck III
Union Schönebeck IIIUnion Schönebeck III
SV Wacker Felgeleben III
SV Wacker Felgeleben IIISV Wacker Felgeleben III
3
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Gestern, 19:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
5
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Di., 12.05.2026, 18:30 Uhr
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
18:30

Gestern, 19:00 Uhr
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
8
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 4

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
1
2
Abpfiff

Ü35-Stadtliga Magdeburg

Gestern, 18:00 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
SG MSV Preussen / MSC Preussen
SG MSV Preussen / MSC PreussenSG MSV Preussen
6
3
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
3
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SG Zukunft MD / Sudenburg
SG Zukunft MD / SudenburgSG Zukunft MD
4
1
Abpfiff

Ü35-Stadtklasse Magdeburg

Gestern, 18:30 Uhr
FSV 1895 Magdeburg
FSV 1895 MagdeburgFermersleben
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
2
5
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Cracau / BSV 79
SG Cracau / BSV 79SG Cracau
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
2
4
Abpfiff