 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der 2. Bundesliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Schlotte

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 5
Kreisoberliga
1. Kreisklasse West
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2. Bundesliga

Gestern, 18:30 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
SV Darmstadt 98
SV Darmstadt 98Darmstadt 98
1
1
Abpfiff

Verbandsliga

Gestern, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
1
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
1
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Gestern, 19:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
3
0
Abpfiff

Landesklasse 5

Gestern, 19:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
0
2

Kreisoberliga Saalekreis

Gestern, 18:30 Uhr
SG Spergau
SG SpergauSpergau
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
0
4
Abpfiff

Gestern, 19:15 Uhr
VSG Oppin
VSG OppinOppin
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt II
0
1
Abpfiff

Kreisoberliga Wittenberg

Gestern, 19:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain. II
Abgebrochen

Harzliga 2

Gestern, 18:30 Uhr
SG Gernrode/Bad Suderode II
SG Gernrode/Bad Suderode IISG Gernrode/Bad Suderode II II
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale II
1
2
Abpfiff

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 19:00 Uhr
LSG Prosigk
LSG ProsigkProsigk
WSV Köthen 05
WSV Köthen 05WSV Köthen
7
1
Abpfiff

1. Kreisklasse - Altmark Ost

Gestern, 19:00 Uhr
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau II
SV Grieben 47
SV Grieben 47Grieben II
1
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Gestern, 19:00 Uhr
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
1
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
1
2
Abpfiff