 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der 2. Bundesliga bis zur Kreisliga auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 22:04 Uhr · 0 Leser
Der SV Eintracht Osterwieck landete einen 3:1-Erfolg beim VfB Germania Halberstadt II.
Der SV Eintracht Osterwieck landete einen 3:1-Erfolg beim VfB Germania Halberstadt II. – Foto: Verein

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht
  • Jetzt als Vereinsverwalter registrieren und Daten deines Teams pflegen!

2. Bundesliga

Heute, 18:30 Uhr
SV 07 Elversberg
SV 07 ElversbergSV 07 Elversberg
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1
0
Abpfiff

Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
4
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
1
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
3
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 18:30 Uhr
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
2
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
Abgesagt

Heute, 19:30 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
3
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
1
0
Abpfiff

Heute, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
3
3
Abpfiff

Landesklasse 3

Heute, 19:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
1
3
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
0
3
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
6
2
Abpfiff

Landesklasse 6

Heute, 19:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels
6
1
Abpfiff

Kreisoberliga Saalekreis

Heute, 19:00 Uhr
LSG Ostrau
LSG OstrauOstrau
SG Spergau
SG SpergauSpergau
0
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt II
SV Beuna
SV BeunaBeuna
1
0
Abpfiff

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
SV Grün-Weiß Langendorf
SV Grün-Weiß LangendorfLangendorf
0
3
Abpfiff

Harzoberliga

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Schwanebeck
SV Blau-Weiß SchwanebeckSchwanebeck
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt
3
0
Abpfiff

Bördeoberliga

Heute, 19:00 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker
Bebertaler SV
Bebertaler SVBebertal
1
2
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
0
0
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
-
-
§ Urteil

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:30 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig II
SG Ramsin
SG RamsinRamsin
4
0

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
SG Balgstädt/BSC Laucha II
SG Balgstädt/BSC Laucha IISG Balgstädt/BSC Laucha II
4
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SV Rot-Weiß Weißenfels
SV Rot-Weiß WeißenfelsRWWeißenfels II
Abgebrochen

Kreisliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum II
VfB Zahna
VfB ZahnaZahna
0
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 19:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
NSG Wernigerode
NSG WernigerodeNSG Wernigerode
2
5
Abpfiff