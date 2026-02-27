 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 22:00 Uhr
– Foto: Thomas Schlotte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
Landesklasse 5
Kreisoberliga
Kreisoberliga
Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
2
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
0
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
4
3
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
1
2
Abpfiff

Kreisoberliga Saalekreis

Heute, 19:00 Uhr
VSG Oppin
VSG OppinOppin
LSG Ostrau
LSG OstrauOstrau
Abgesagt

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:30 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau II
SG Jeber-Bergf. / Serno
SG Jeber-Bergf. / SernoSG Jeber-Bergf.
3
0
Abpfiff

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen II
2
1
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
Preußen Dobberkau
Preußen DobberkauDobberkau
5
2
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
TSV Adler Jahrstedt
TSV Adler JahrstedtJahrstedt
3
1
Abpfiff

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania II
SG Ramsin
SG RamsinRamsin
Abgesagt

Heute, 19:30 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig II
SG Trinum/Kleinpaschleben
SG Trinum/KleinpaschlebenSG Trinum/Kleinpaschleben
5
1

Harzliga 1

Heute, 19:00 Uhr
SV Fortuna Dingelstedt
SV Fortuna DingelstedtDingelstedt
SV Olympia Schlanstedt
SV Olympia SchlanstedtSchlanstedt
1
1
Abpfiff
+Video

1. Kreisklasse Ost - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:30 Uhr
FSG Lok/Blau-Weiß Dessau
FSG Lok/Blau-Weiß DessauFSG Lok/Blau-Weiß Dessau II
SG Krina/Pouch-Rösa II
SG Krina/Pouch-Rösa IISG Krina/Pouch-Rösa II
2
0
Abpfiff

Stadtliga Kleinfeld - Magdeburg

Heute, 19:30 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV Germania Nedlitz
SV Germania NedlitzSV Germania
3
0
Abpfiff

Heute, 20:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
SG Eintracht Ebendorf
SG Eintracht EbendorfEbendorf
2
1
Abpfiff

Stadtklasse Alte Herren - Magdeburg

Heute, 19:00 Uhr
SG Cracau / BSV 79
SG Cracau / BSV 79SG Cracau
FSV 1895 Magdeburg
FSV 1895 MagdeburgFermersleben
0
4
Abpfiff

Testspiel

Heute, 19:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
FC Heeseberg
FC HeesebergHeeseberg
3
3
Abpfiff