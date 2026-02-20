Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

– Foto: Imago Images

Am Freitagabend herrschte auf den Sportplätzen in Sachsen-Anhalt wieder reger Betrieb. In Pflicht- und Punkspielen ging es zur Sache. Unter anderem hat die U23 des 1. FC Magdeburg den FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost empfangen - und musste sich mit 2:3 geschlagen geben .

In der Verbandsliga wurde mit dem Duell zwischen dem VfB Sangerhausen und dem SV Blau-Weiß Zorbau das neue Jahr eröffnet. Am Ende setzten sich die Gäste deutlich mit 5:1 durch.

Außerdem warteten spannende Partien im engen Titelrennen der beiden Landesliga-Staffeln. In der Nord-Staffel hat der VfB Ottersleben mit einem 6:1-Erfolg über den Oscherslebener SC - übertragen im Livestream auf volksstimme.de und mz.de - zumindest vorerst die Tabellenführung übernommen. Außerdem eroberte der SV 09 Staßfurt mit einem 3:0-Heimsieg den Bronzerang. Im Süden dagegen verpasste Turbine Halle nach einem 0:0 gegen den FSV Bennstedt den möglichen Sprung an der Spitze.