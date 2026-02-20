Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Am Freitagabend herrschte auf den Sportplätzen in Sachsen-Anhalt wieder reger Betrieb. In Pflicht- und Punkspielen ging es zur Sache. Unter anderem hat die U23 des 1. FC Magdeburg den FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost empfangen - und musste sich mit 2:3 geschlagen geben.
In der Verbandsliga wurde mit dem Duell zwischen dem VfB Sangerhausen und dem SV Blau-Weiß Zorbau das neue Jahr eröffnet. Am Ende setzten sich die Gäste deutlich mit 5:1 durch.
Außerdem warteten spannende Partien im engen Titelrennen der beiden Landesliga-Staffeln. In der Nord-Staffel hat der VfB Ottersleben mit einem 6:1-Erfolg über den Oscherslebener SC - übertragen im Livestream auf volksstimme.de und mz.de - zumindest vorerst die Tabellenführung übernommen. Außerdem eroberte der SV 09 Staßfurt mit einem 3:0-Heimsieg den Bronzerang. Im Süden dagegen verpasste Turbine Halle nach einem 0:0 gegen den FSV Bennstedt den möglichen Sprung an der Spitze.
Neben den diversen Punktspielen auf Landesebene stand auch das zweite Viertelfinale im Polytan-Landespokal der Frauen zwischen der SG Union Sandersdorf und dem FC Stahl Aken an. In diesem setzten sich die favorisierten Gastgeberinnen mit 3:0 durch.
In den Testspielen waren derweil mit dem SSC Weißenfels II, dem 1. SV Sennewitz oder dem SV Eintracht Osterwieck einige Spitzenteam aus der Landesklasse am Start und arbeiteten am Feinschliff für die zweite Saisonhälfte.