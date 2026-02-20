 2026-02-20T12:29:42.904Z

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse aus den Pflicht- und Testspielen des Tages in der Übersicht

Am Freitagabend herrschte auf den Sportplätzen in Sachsen-Anhalt wieder reger Betrieb. In Pflicht- und Punkspielen ging es zur Sache. Unter anderem hat die U23 des 1. FC Magdeburg den FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost empfangen - und musste sich mit 2:3 geschlagen geben.

In der Verbandsliga wurde mit dem Duell zwischen dem VfB Sangerhausen und dem SV Blau-Weiß Zorbau das neue Jahr eröffnet. Am Ende setzten sich die Gäste deutlich mit 5:1 durch.

Außerdem warteten spannende Partien im engen Titelrennen der beiden Landesliga-Staffeln. In der Nord-Staffel hat der VfB Ottersleben mit einem 6:1-Erfolg über den Oscherslebener SC - übertragen im Livestream auf volksstimme.de und mz.de - zumindest vorerst die Tabellenführung übernommen. Außerdem eroberte der SV 09 Staßfurt mit einem 3:0-Heimsieg den Bronzerang. Im Süden dagegen verpasste Turbine Halle nach einem 0:0 gegen den FSV Bennstedt den möglichen Sprung an der Spitze.

Neben den diversen Punktspielen auf Landesebene stand auch das zweite Viertelfinale im Polytan-Landespokal der Frauen zwischen der SG Union Sandersdorf und dem FC Stahl Aken an. In diesem setzten sich die favorisierten Gastgeberinnen mit 3:0 durch.

In den Testspielen waren derweil mit dem SSC Weißenfels II, dem 1. SV Sennewitz oder dem SV Eintracht Osterwieck einige Spitzenteam aus der Landesklasse am Start und arbeiteten am Feinschliff für die zweite Saisonhälfte.

Regionalliga Nordost

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg II
FC Rot-Weiß Erfurt
FC Rot-Weiß ErfurtErfurt
2
3

Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
1
5
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
6
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
3
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt
0
0
Abpfiff

Heute, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
Abgesagt

Polytan-Landespokal - Viertelfinale

Heute, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken
3
0
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
7
0
Abpfiff

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
SV Graf Zeppelin AbtsdorfAbtsdorf
Abgesagt

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau
Abgesagt

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 18:00 Uhr
SV Lokomotive Aschersleben
SV Lokomotive AscherslebenAschersleben
NSG Wernigerode
NSG WernigerodeNSG Wernigerode
Abgesagt

Testspiele

Heute, 18:00 Uhr
SG Wengelsdorf / Zorbau
SG Wengelsdorf / ZorbauSG Wengelsdorf II
SG Rothenburg/Wettin II
SG Rothenburg/Wettin IISG Rothenburg/Wettin II
7
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
SG Velsdorf-Mannhausen
SG Velsdorf-MannhausenVelsdorf
Abgebrochen

Heute, 18:30 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode
SC 1919 Heudeber
SC 1919 HeudeberHeudeber
4
5
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg Reinsdorf/Weißenschirmbach
SpVgg Reinsdorf/WeißenschirmbachSpVgg Reinsdorf/Weißenschirmbach
VfL Querfurt
VfL QuerfurtQuerfurt
4
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben II
SV Fortuna Dingelstedt
SV Fortuna DingelstedtDingelstedt
2
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG Blau-Weiß Niegripp
SG Blau-Weiß NiegrippNiegripp
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R.
0
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
4
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FSV Pockau-Lengefeld
FSV Pockau-LengefeldPockau-Le.
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
0
6
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
VfL/TSKV Oker
VfL/TSKV OkerVfL Oker
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
2
2
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SG Darlingerode/Drübeck
SG Darlingerode/DrübeckSG Darlingerode/Drübeck II
SV Fortschritt Veckenstedt
SV Fortschritt VeckenstedtVeckenstedt
1
1
Abpfiff