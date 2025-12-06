 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Regionalliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Regionalliga Nordost
Verbandsliga
Landesklasse 4
Kreisoberliga
Harzoberliga

Von der Regionalliga bis zur Kreisliga ging es am Freitagabend um Punkte. Hier findet ihr alle Ergebnisse des Tages in der praktischen Übersicht.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Regionalliga Nordost

Gestern, 19:00 Uhr
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
1
1
Abpfiff

Verbandsliga

Gestern, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
0
1
+Video

Gestern, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
3
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
0
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
2
2
Abpfiff

Landesklasse 4

Gestern, 19:00 Uhr
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
4
0
Abpfiff

Kreisoberliga Wittenberg

Gestern, 19:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
3
1
Abpfiff

Harzoberliga

Gestern, 18:30 Uhr
SV Germania Gernrode
SV Germania GernrodeGernrode
SV Germania Neinstedt
SV Germania NeinstedtNeinstedt
4
2
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Gestern, 19:00 Uhr
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde II
6
0
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Gestern, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
SG Pretzier / Chüden
SG Pretzier / ChüdenSG Pretzier
5
4
Abpfiff

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 19:00 Uhr
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig II
VfB Borussia Görzig
VfB Borussia GörzigGörzig
1
0

Bördeliga

Gestern, 18:30 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben II
SG Empor Klein-Wanzleben
SG Empor Klein-WanzlebenKl.Wanzleben
3
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
3
2
Abpfiff

