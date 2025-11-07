 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Regionalliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Landesklasse 1 SA
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Regionalliga Nordost

Gestern, 19:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg
2
2

LOTTO-Landesliga Süd

Gestern, 19:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
2
0
Abpfiff

Landesklasse 1

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
1
7
Abpfiff

Landesklasse 4

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
2
0
Abpfiff

Landesklasse 5

Gestern, 19:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
0
1
Abpfiff

Kreisoberliga Burgenland

Gestern, 19:00 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
Baumersrodaer SV
Baumersrodaer SVBaumersroda
2
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
SV Kretzschau
SV KretzschauKretzschau
0
0
Abpfiff

Kreisoberliga Wittenberg

Gestern, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
Malterhausener SV 1953
Malterhausener SV 1953Malterhausen
3
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
SV Grün-Weiß Linda
SV Grün-Weiß LindaLinda
Abgesagt

Salzlandliga

Gestern, 19:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SV Rotation 1950 Aschersleben
SV Rotation 1950 AscherslebenRotation ASL
2
3

1. Altmark-West-Liga

Gestern, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
SV Wacker Lindstedt
SV Wacker LindstedtLindstedt
Abgebrochen

Kreisliga 1 - Burgenland

Gestern, 20:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
SG Blau-Weiß Bad Kösen
SG Blau-Weiß Bad KösenBad Kösen II
3
3
Abpfiff

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 19:00 Uhr
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
VfB Gröbzig
VfB GröbzigGröbzig
2
2
Abpfiff

A-Junioren-Landespokal

Gestern, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
5
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Gestern, 18:00 Uhr
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
TuS 1860 Magdeburg-NeustadtTuSMagdeburg
JSG Irxleben/ Niederndodeleben
JSG Irxleben/ NiederndodelebenJSG Irxleben/ Niederndodeleben
0
7
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Gestern, 19:00 Uhr
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
2
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
1
3
Abpfiff

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 07.11.2025, 22:00 Uhr
Kevin GehringAutor