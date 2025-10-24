 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Regionalliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Regionalliga Nordost

Gestern, 19:00 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
2
4
Verbandsliga

Gestern, 19:15 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
3
5
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld II
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
3
1
Abpfiff

Landesklasse 5

Gestern, 19:00 Uhr
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
0
5
Abpfiff

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
Paschlewwer SV
Paschlewwer SVPaschleben
4
0
Abpfiff

PTE-Kreisoberliga Wittenberg

Gestern, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
SV Einheit Wittenberg
SV Einheit WittenbergWittenberg
7
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
SV 1813 Dennewitz
SV 1813 DennewitzDennewitz
7
1
Abpfiff

Salzlandliga

Gestern, 19:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen
6
0
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Gestern, 19:00 Uhr
Preußen Dobberkau
Preußen DobberkauDobberkau
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
1
5
Abpfiff

Kreisliga 1 - Burgenland

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs. II
2
6
Abpfiff

Kreisliga Wittenberg

Gestern, 19:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum II
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
3
5
Abpfiff

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 19:00 Uhr
LSG Prosigk
LSG ProsigkProsigk
SV Schwarz-Gelb Radegast
SV Schwarz-Gelb RadegastRadegast
2
1
Abpfiff

Kreisklasse Kleinfeld - Salzlandkreis

Gestern, 17:00 Uhr
SG Neuborna 62
SG Neuborna 62Neuborna
SV Sportlust Gröna
SV Sportlust GrönaGröna
1
2
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
Altenburger SG II
Altenburger SG IIAltenburger SG II
SG Cochstedt / Schneidling.
SG Cochstedt / Schneidling.SG Cochstedt
Abgesagt

Gestern, 18:30 Uhr
SC Bernburg III
SC Bernburg IIISC Bernburg III
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg IISV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
7
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Glöthe II
VfB Glöthe IIVfB Glöthe II
Union 1861 Schönebeck III
Union 1861 Schönebeck IIIUnion 1861 Schönebeck III
0
6
Abpfiff

Fr., 14.11.2025, 18:30 Uhr
SV Wacker Felgeleben III
SV Wacker Felgeleben IIISV Wacker Felgeleben III
SV Blau-Weiß Etgersleben
SV Blau-Weiß EtgerslebenEtgersleben
18:30

Gestern, 18:30 Uhr
SV Einheit Bernburg III
SV Einheit Bernburg IIISV Einheit Bernburg III
1. FSV Nienburg III
1. FSV Nienburg III1. FSV Nienburg III
1
0
Abpfiff

