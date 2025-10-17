 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Schlotte

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Landesklasse 6
  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Verbandsliga

Gestern, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
3
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
2
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
1
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Gestern, 19:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
2
4
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
4
1
Abpfiff

Landesklasse 3

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
2
6
Abpfiff

Landesklasse 4

Gestern, 19:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
SV Friedersdorf
SV FriedersdorfFriedersdorf
3
1
Abpfiff

Landesklasse 6

Gestern, 19:30 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
5
0
Abpfiff

Landesklasse 7

Gestern, 19:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
3
2
Abpfiff

Kreisoberliga Saalekreis

Gestern, 18:30 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt II
SG Eisdorf
SG EisdorfEisdorf
1
0
Abpfiff

Kreisoberliga Burgenland

Gestern, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
1
0
Abpfiff

Kreisoberliga Wittenberg

Gestern, 19:00 Uhr
SV Einheit Wittenberg
SV Einheit WittenbergWittenberg
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
1
3
Abpfiff

Harzoberliga

Gestern, 18:30 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg II
SV Germania Gernrode
SV Germania GernrodeGernrode
1
3
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Gestern, 19:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg II
3
2
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Gestern, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
SV Heide Jävenitz
SV Heide JävenitzJävenitz
0
4
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
SG Eintracht Mechau
SG Eintracht MechauMechau
5
1
Abpfiff

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Preußen Greppin
VfB Preußen GreppinGreppin
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig II
2
6

Kreisliga 1 - Burgenland

Gestern, 18:30 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
2
2
Abpfiff

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 18:30 Uhr
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
SV Wulfen
SV WulfenWulfen II
2
0
Abpfiff

Kreisklasse Kleinfeld - Salzlandkreis

Gestern, 17:00 Uhr
1. FSV Nienburg III
1. FSV Nienburg III1. FSV Nienburg III
Altenburger SG II
Altenburger SG IIAltenburger SG II
9
0
Abpfiff

Gestern, 17:30 Uhr
SV Blau-Weiß Etgersleben
SV Blau-Weiß EtgerslebenEtgersleben
SV Einheit Bernburg III
SV Einheit Bernburg IIISV Einheit Bernburg III
1
4
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
Union 1861 Schönebeck III
Union 1861 Schönebeck IIIUnion 1861 Schönebeck III
SG Neuborna 62
SG Neuborna 62Neuborna
3
3
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Glöthe II
VfB Glöthe IIVfB Glöthe II
SC Bernburg III
SC Bernburg IIISC Bernburg III
1
7
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SG Cochstedt / Schneidling.
SG Cochstedt / Schneidling.SG Cochstedt
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg IISV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
Abgesagt

Gestern, 18:30 Uhr
SV Sportlust Gröna
SV Sportlust GrönaGröna
SV Wacker Felgeleben III
SV Wacker Felgeleben IIISV Wacker Felgeleben III
14
1
Abpfiff

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 017.10.2025, 22:00 Uhr
Kevin GehringAutor