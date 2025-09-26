 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
1
4
Abpfiff

Heute, 19:15 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
3
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
0
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:30 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
1
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
1
1
Abpfiff

Landesklasse 1

Heute, 19:00 Uhr
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
2
1
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 19:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
0
6
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau II
FC Eintracht Köthen
FC Eintracht KöthenEintr Köthen
1
5
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
SV Romonta Stedten
SV Romonta StedtenStedten
4
1

Heute, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
3
0
Abpfiff

Stadtoberliga 1 - Magdeburg

Heute, 20:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben II
SV Aufbau Empor Ost
SV Aufbau Empor OstEmpor Ost
3
0
Abpfiff

Kreisoberliga Burgenland

Heute, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
FC ZWK Nebra
FC ZWK NebraNebra
1
6
Abpfiff

Salzlandliga

Heute, 19:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
SV Blau-Weiß Pretzien
SV Blau-Weiß PretzienPretzien
1
4

1. Altmark-West-Liga

Heute, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
Diesdorfer SV 1873
Diesdorfer SV 1873Diesdorf
1
5
Abpfiff

Kreisoberliga Jerichower Land

Heute, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Loburg
SV Blau-Weiß LoburgLoburg
SG Blau-Weiß Niegripp
SG Blau-Weiß NiegrippNiegripp
2
5
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
Möckeraner Turnverein
Möckeraner TurnvereinMöckeranerTV
SG Blau-Weiß Gerwisch
SG Blau-Weiß GerwischGerwisch
4
4

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 18:30 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SG Bad Bibra / Saubach
SG Bad Bibra / SaubachSG Bad Bibra
5
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha II
SG Schönburg / Leißling
SG Schönburg / LeißlingSG Schönburg
6
1
Abpfiff

Kreisliga Wittenberg

Heute, 19:00 Uhr
SG Wartenburg / Pratau
SG Wartenburg / PratauSG Wartenburg
Klödener SV
Klödener SVKlöden
Abgesagt

Kreisliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
SG Staffelde / Arneburg
SG Staffelde / ArneburgSG Staffelde
Rossauer SV
Rossauer SVRossauer SV II
8
2
Abpfiff

1. Kreisklasse 1 - Mansfeld-Südharz

Heute, 19:00 Uhr
SG Schlenzetal
SG SchlenzetalSG Schlenzetal
1. FC Romonta Amsdorf
1. FC Romonta AmsdorfAmsdorf
2
4
Abpfiff

1. Kreisklasse - Altmark Ost

Heute, 18:30 Uhr
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau II
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe II
3
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG Wust/Schönhausen II
SG Wust/Schönhausen IISG Wust/Schönhausen II
ASV Weiß-Blau 01 Stendal
ASV Weiß-Blau 01 StendalW/B Stendal II
4
2
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
7
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Heute, 19:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
SG Handwerk Magdeburg
SG Handwerk MagdeburgHandwerk MD
3
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 18:30 Uhr
SV Lokomotive Aschersleben
SV Lokomotive AscherslebenAschersleben
NSG Nienburg/Staßfurt
NSG Nienburg/StaßfurtNSG Nienburg/Staßfurt
2
8
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Heute, 18:30 Uhr
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
Nachwuchs FC Landsberg
Nachwuchs FC LandsbergNFCLandsberg
1
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
Abgesagt

