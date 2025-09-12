 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
– Foto: Thomas Schlotte

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der 2. Bundesliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
Verbandsliga
Landesklasse 4
Landesklasse 5
Landesklasse 6
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

2. Bundesliga

Gestern, 18:30 Uhr
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
2
0
Abpfiff

Regionalliga Nordost

Gestern, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
1
3
Abpfiff

Landesklasse 1

Gestern, 18:00 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
6
1
Abpfiff

Landesklasse 3

Gestern, 17:45 Uhr
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
SV Langenstein
SV LangensteinLangenstein
3
4
Abpfiff

Landesklasse 4

Gestern, 19:00 Uhr
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
5
3
Abpfiff

Landesklasse 5

Gestern, 19:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
3
2

Landesklasse 6

Gestern, 19:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
0
2
Abpfiff

Kreisoberliga Saalekreis

Gestern, 18:30 Uhr
FSV Bennstedt
FSV BennstedtBennstedt II
VSG Oppin
VSG OppinOppin
5
2
Abpfiff

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 17:45 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau II
Paschlewwer SV
Paschlewwer SVPaschleben
7
3
Abpfiff

Kreisoberliga Burgenland

Gestern, 18:30 Uhr
Baumersrodaer SV
Baumersrodaer SVBaumersroda
SG Nessa / Teuchern
SG Nessa / TeuchernSG Nessa
0
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Blau-Weiß Bad Kösen
SG Blau-Weiß Bad KösenBad Kösen
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss.
1
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz II
0
5
Abpfiff

Harzoberliga

Gestern, 17:30 Uhr
Blankenburger FV
Blankenburger FVBlankenburg II
SV Germania Neinstedt
SV Germania NeinstedtNeinstedt
3
3
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Gestern, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
MTV Beetzendorf
MTV BeetzendorfBeetzendorf
4
3
Abpfiff

Kreisliga 1 - Burgenland

Gestern, 18:00 Uhr
SG Bad Bibra / Saubach
SG Bad Bibra / SaubachSG Bad Bibra
FC ZWK Nebra
FC ZWK NebraNebra II
3
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SG Schönburg / Leißling
SG Schönburg / LeißlingSG Schönburg
3
1
Abpfiff

Kreisliga Wittenberg

Gestern, 19:00 Uhr
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum II
Klödener SV
Klödener SVKlöden
2
5
Abpfiff

Harzliga 2

Gestern, 18:30 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode II
TuS Elbingerode
TuS ElbingerodeElbingerode
1
1
Abpfiff

Bördeliga

Gestern, 18:30 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben II
SV Grün-Weiß 1926 Süplingen
SV Grün-Weiß 1926 SüplingenSüplingen
3
2
Abpfiff

1. Kreisklasse Ost - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 17:30 Uhr
SG Krina/Pouch-Rösa II
SG Krina/Pouch-Rösa IISG Krina/Pouch-Rösa II
HSV Gröbern
HSV GröbernGröbern II
4
3
Abpfiff

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 18:30 Uhr
SV Gölzau
SV GölzauGölzau
SV Edderitz
SV EdderitzEdderitz
6
2

Kreisklasse 2 - Burgenland

Gestern, 17:45 Uhr
SV Eintracht Profen
SV Eintracht ProfenProfen II
FC Eintracht 91 Theißen
FC Eintracht 91 TheißenTheißen
4
2
Abpfiff

Harzklasse

Gestern, 18:30 Uhr
SV Germania Meisdorf 1928
SV Germania Meisdorf 1928Meisdorf
FSV 1920 Sargstedt
FSV 1920 SargstedtSargstedt II
1
5
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Gestern, 18:30 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
1
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Gestern, 17:30 Uhr
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
5
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 4

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
NSG Leuna/Wengelsdorf
NSG Leuna/WengelsdorfNSG Leuna/Wengelsdorf
4
6
Abpfiff

U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe B

Gestern, 19:00 Uhr
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1
0
Abpfiff

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 012.9.2025, 22:15 Uhr
Kevin GehringAutor