Allgemeines
– Foto: Jörg Lonkowski

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages aus den Pokal- und Ligawettbewerben auf einen Blick

Am Freitagabend wurde das Pokal-Wochenende in einigen Kreisfachverbänden sowie im dachbleche-24-Landespokal bereits mit spannenden Begegnungen eingeläutet. Außerdem ging es mancherorts um Punkte. Der Blick auf die Begegnungen des Tages:

  Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

dachbleche24-Landespokal

Gestern, 19:15 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
0
4
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Gestern, 19:30 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz
Abgebrochen

Burgenlandpokal

Gestern, 18:30 Uhr
SG Wengelsdorf / Zorbau
SG Wengelsdorf / ZorbauSG Wengelsdorf II
BSC 99 Laucha
BSC 99 LauchaLaucha
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz II
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
3
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
2
n.V.
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SV Grün-Weiß Langendorf
SV Grün-Weiß LangendorfLangendorf
2
3
Abpfiff

Stadtpokal Magdeburg

Gestern, 19:00 Uhr
MSV 90 Preussen/FC Zukunft
MSV 90 Preussen/FC ZukunftMSV 90 Preussen/FC Zukunft
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
2
3

Gestern, 19:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD III
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
2
3
Abpfiff

Die-Werbefabrik.de-Kreispokal MSH

Gestern, 19:00 Uhr
SG Schlenzetal
SG SchlenzetalSG Schlenzetal
SV Rohnetal Wolferstedt
SV Rohnetal WolferstedtWolferstedt
1
0
Abpfiff

Kreispokal Altmark West

Gestern, 19:30 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel II
4
3
Abpfiff

ABI-Pokal

Gestern, 18:30 Uhr
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenAken II
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau II
1
14
Abpfiff

Kleinfeld-Pokal Salzlandkreis

Gestern, 18:30 Uhr
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
SV Rot-Weiß Groß Rosenburg IISV Rot-Weiß Groß Rosenburg II
1. FSV Nienburg III
1. FSV Nienburg III1. FSV Nienburg III
1
5
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
Altenburger SG II
Altenburger SG IIAltenburger SG II
SG Neuborna 62
SG Neuborna 62Neuborna
§ Urteil

Gestern, 18:30 Uhr
VfB Glöthe II
VfB Glöthe IIVfB Glöthe II
SC Bernburg III
SC Bernburg IIISC Bernburg III
0
4
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SV Einheit Bernburg III
SV Einheit Bernburg IIISV Einheit Bernburg III
SV Blau-Weiß Etgersleben
SV Blau-Weiß EtgerslebenEtgersleben
2
0
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Gestern, 19:30 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
1
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 2

Gestern, 18:30 Uhr
NSG Sargstedt/Germania Halberstadt II
NSG Sargstedt/Germania Halberstadt IINSG Sargstedt/Germania Halberstadt II
SV Lokomotive Aschersleben
SV Lokomotive AscherslebenAschersleben
7
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Gestern, 19:00 Uhr
NSG Lutherkicker
NSG LutherkickerNSG Lutherkicker
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
4
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 6

Gestern, 18:30 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
JSG Nördlicher Saalekreis
JSG Nördlicher SaalekreisJSG Nördlicher Saalekreis
7
3
Abpfiff

