 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Mario Hermann

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Verbandsliga

Gestern, 18:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
1
2
+Video

Gestern, 19:00 Uhr
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
2
1
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
1
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Gestern, 19:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
2
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Gestern, 18:15 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain.
1
1
Abpfiff

Landesklasse 1

Gestern, 19:00 Uhr
Burger BC
Burger BCBurger BC
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
6
0
Abpfiff

Landesklasse 2

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Niederndodeleben
TSV NiederndodelebenN.dodeleben
BSV 79 Magdeburg
BSV 79 MagdeburgBSV 79
1
0
Abpfiff

Landesklasse 4

Gestern, 18:00 Uhr
SV Germania 08 Roßlau
SV Germania 08 RoßlauRoßlau
TuS Dessau-Kochstedt
TuS Dessau-KochstedtKochstedt
1
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Seegrehna
SV SeegrehnaSeegrehna
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
1
3
Abpfiff

Landesklasse 5

Gestern, 19:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
1
3
Abpfiff

Stadtoberliga Halle

Gestern, 18:00 Uhr
VfB Lettin
VfB LettinLettin
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
1
10
Abpfiff

Kreisoberliga Saalekreis

Gestern, 19:00 Uhr
SG Spergau
SG SpergauSpergau
LSG Ostrau
LSG OstrauOstrau
3
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
VSG Oppin
VSG OppinOppin
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
4
3
Abpfiff

Kreisoberliga Burgenland

Gestern, 18:00 Uhr
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss.
SV Kretzschau
SV KretzschauKretzschau
5
2
Abpfiff

Kreisoberliga Wittenberg

Gestern, 18:15 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz II
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
2
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
SV Allemannia Jessen
SV Allemannia JessenJessen II
2
5
Abpfiff

Die-Werbefabrik.de-Kreisoberliga MSH

Gestern, 18:00 Uhr
SG Welbsleben / Quenstedt
SG Welbsleben / QuenstedtSG Welbsleben
SG Wippertal
SG WippertalSG Wippertal
1
1
Abpfiff

Gestern, 18:00 Uhr
SV Eintracht Kreisfeld
SV Eintracht KreisfeldKreisfeld
FSV Grün-Weiß Wimmelburg
FSV Grün-Weiß WimmelburgWimmelburg
0
2
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Gestern, 19:00 Uhr
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg II
SV Blau-Gelb Goldbeck
SV Blau-Gelb GoldbeckGoldbeck
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
1
4
Abpfiff

1. Altmark-West-Liga

Gestern, 19:30 Uhr
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
SV Wacker Lindstedt
SV Wacker LindstedtLindstedt
6
0
Abpfiff

Kreisliga 1 - Saalekreis

Gestern, 18:00 Uhr
SC Obhausen
SC ObhausenObhausen
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna II
3
0
Abpfiff

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 18:15 Uhr
SG Ramsin
SG RamsinRamsin
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig II
4
0

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Preußen Greppin
VfB Preußen GreppinGreppin
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim II
1
4
Abpfiff

Kreisliga 2 - Burgenland

Gestern, 18:00 Uhr
SG Teuchern / Nessa
SG Teuchern / NessaSG Teuchern II
SV Eintracht Bornitz
SV Eintracht BornitzBornitz
3
2
Abpfiff

Harzliga 2

Gestern, 19:30 Uhr
SC 1923 Benneckenstein
SC 1923 BenneckensteinBenneckenst.
TuS Elbingerode
TuS ElbingerodeElbingerode
4
0
Abpfiff

Bördeliga

Gestern, 18:30 Uhr
SV Blau-Gelb Ausleben
SV Blau-Gelb AuslebenAusleben
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben II
Abgebrochen

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 18:00 Uhr
SV Schwarz-Gelb Radegast
SV Schwarz-Gelb RadegastRadegast
Paschlewwer SV
Paschlewwer SVPaschleben II
3
0
Abpfiff

1. Kreisklasse 1 - Mansfeld-Südharz

Gestern, 18:00 Uhr
1. FC Romonta Amsdorf
1. FC Romonta AmsdorfAmsdorf
SG Hergisdorf/Siersleben
SG Hergisdorf/SierslebenSG Hergisdorf/Siersleben II
7
1

1. Kreisklasse 2 - Mansfeld-Südharz

Gestern, 18:00 Uhr
SG Thyratal
SG ThyratalSG Thyratal II
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling. II
1
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Kelbra
SV KelbraKelbra II
SG Lengefeld/Gonnatal II
SG Lengefeld/Gonnatal IISG Lengefeld/Gonnatal II
2
5
Abpfiff

1. Kreisklasse - Altmark Ost

Gestern, 19:00 Uhr
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau II
SG Schönberg/Krüden/Gr. Garz
SG Schönberg/Krüden/Gr. GarzSG Schönberg/Krüden/Gr. Garz
4
1
Abpfiff

2. Kreisklasse - Salzlandkreis

Gestern, 18:30 Uhr
SG Preußlitz/Peißen II
SG Preußlitz/Peißen IISG Preußlitz/Peißen II
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen II
4
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Gestern, 18:30 Uhr
SV Blau-Rot Pratau
SV Blau-Rot PratauPratau
NSG Aken/Paschleben
NSG Aken/PaschlebenNSG Aken/Paschleben
4
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
1
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Gestern, 18:00 Uhr
TSG Grün-Weiß Möser
TSG Grün-Weiß MöserMöser
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
7
0
Abpfiff

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 029.8.2025, 22:15 Uhr
Kevin GehringAutor