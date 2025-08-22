 2025-08-21T14:07:42.707Z

Allgemeines
– Foto: Alexander Kroner

Die gesammelten Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Verbandsliga

Gestern, 18:15 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
0
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
1
4
Abpfiff
+Video

Gestern, 18:30 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
5
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Nord

Gestern, 18:30 Uhr
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
1
1

Gestern, 18:30 Uhr
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
1
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
2
1
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Gestern, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
TSV Leuna
TSV LeunaLeuna
0
0

Landesklasse 1

Gestern, 18:30 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg
3
3
Abpfiff

Landesklasse 2

Gestern, 18:30 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
0
1

Gestern, 19:30 Uhr
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
2
2

Landesklasse 3

Gestern, 18:30 Uhr
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
1
2
Abpfiff

Landesklasse 4

Gestern, 19:00 Uhr
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
1
3
Abpfiff

Landesklasse 5

Gestern, 19:00 Uhr
FC Hettstedt
FC HettstedtFC Hettstedt
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
0
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
MSV Eisleben
MSV EislebenMSV Eisleben
SV Höhnstedt
SV HöhnstedtHöhnstedt
4
0

Landesklasse 6

Gestern, 18:30 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
3
2
Abpfiff

Stadtoberliga Halle

Gestern, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Ammendorf
SV Grün-Weiß AmmendorfGW Ammendorf
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
0
5
Abpfiff

Kreisoberliga Saalekreis

Gestern, 18:30 Uhr
LSG Ostrau
LSG OstrauOstrau
VSG Oppin
VSG OppinOppin
1
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
SV Beuna
SV BeunaBeuna
1
2
Abpfiff

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 18:30 Uhr
SG Jeber-Bergf. / Serno
SG Jeber-Bergf. / SernoSG Jeber-Bergf.
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau II
3
2
Abpfiff

Stadtoberliga 2 - Magdeburg

Gestern, 18:30 Uhr
MSV 90 Preussen/FC Zukunft
MSV 90 Preussen/FC ZukunftMSV 90 Preussen/FC Zukunft
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde III
7
0

Kreisoberliga Burgenland

Gestern, 18:15 Uhr
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
1. FC Zeitz
1. FC ZeitzZeitz II
0
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FSV Klosterhäseler
FSV KlosterhäselerKlosterhäs.
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss.
2
3
Abpfiff

Kreisoberliga Wittenberg

Gestern, 18:30 Uhr
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
SV Graf Zeppelin AbtsdorfAbtsdorf
SV Einheit Wittenberg
SV Einheit WittenbergWittenberg
4
3
Abpfiff

Die-Werbefabrik.de-Kreisoberliga MSH

Gestern, 18:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Wimmelburg
FSV Grün-Weiß WimmelburgWimmelburg
SV Allstedt
SV AllstedtAllstedt
1
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Alemania Riestedt
SV Alemania RiestedtRiestedt
SV Eintracht Kreisfeld
SV Eintracht KreisfeldKreisfeld
0
5
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SpVgg 1931 Osterhausen
SpVgg 1931 OsterhausenOsterhausen
SG Welbsleben / Quenstedt
SG Welbsleben / QuenstedtSG Welbsleben
2
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg II
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt
2
2
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Gestern, 19:00 Uhr
Preußen Dobberkau
Preußen DobberkauDobberkau
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
1
3

1. Altmark-West-Liga

Gestern, 19:30 Uhr
SV Eintracht Berge
SV Eintracht BergeBerge
FSV Eiche Mieste
FSV Eiche MiesteMieste
1
8
Abpfiff

Kreisoberliga Jerichower Land

Gestern, 18:00 Uhr
SV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht HohenwartheSV Eintracht Hohenwarthe
SG Blau-Weiß Niegripp
SG Blau-Weiß NiegrippNiegripp
0
2
Abpfiff

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 18:30 Uhr
SG Trinum/Kleinpaschleben
SG Trinum/KleinpaschlebenSG Trinum/Kleinpaschleben
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig II
1
6
Abpfiff

Kreisliga 1 - Burgenland

Gestern, 18:00 Uhr
SG Bad Bibra / Saubach
SG Bad Bibra / SaubachSG Bad Bibra
SG Balgstädt/BSC Laucha II
SG Balgstädt/BSC Laucha IISG Balgstädt/BSC Laucha II
3
2
Abpfiff

Harzliga 1

Gestern, 19:00 Uhr
SV Olympia Schlanstedt
SV Olympia SchlanstedtSchlanstedt
SV Fortuna Dingelstedt
SV Fortuna DingelstedtDingelstedt
4
0
Abpfiff

Harzliga 2

Gestern, 19:00 Uhr
SV Eintracht Derenburg
SV Eintracht DerenburgDerenburg
SV Concordia Harzgerode
SV Concordia HarzgerodeHarzgerode
1
3

Kreisklasse 1 - Burgenland

Gestern, 18:30 Uhr
SV Kaiserpfalz
SV KaiserpfalzSV Kaiserpfalz
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg III
3
3
Abpfiff

Kreisklasse 1 - Mansfeld-Südharz

Gestern, 19:00 Uhr
SG Schlenzetal
SG SchlenzetalSG Schlenzetal
SG Walbeck/Sandersleben
SG Walbeck/SanderslebenSG Walbeck/Sandersleben
8
1
Abpfiff

1. Kreisklasse - Salzlandkreis

Gestern, 19:00 Uhr
Froser SV Anhalt
Froser SV AnhaltFroser SV
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben II
10
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 1

Gestern, 18:00 Uhr
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
Post SV Stendal
Post SV StendalPost Stendal
6
3
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
Blau-Weiß Neuenhofe
Blau-Weiß NeuenhofeNeuenhofe
4
2
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 2

Gestern, 18:30 Uhr
SV Lokomotive Aschersleben
SV Lokomotive AscherslebenAschersleben
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
1
8
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
NSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
NSG Gernrode/Quedlinburg/SuderodeNSG Gernrode/Quedlinburg/Suderode
NSG Wernigerode
NSG WernigerodeNSG Wernigerode
4
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
NSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Hadmersleben/Oschersleben/KroppenstedtNSG Hadmersleben/Oschersleben/Kroppenstedt
NSG Harz
NSG HarzNSG Harz
6
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 3

Gestern, 18:30 Uhr
NSG Waldersee/Mildensee
NSG Waldersee/MildenseeNSG Waldersee/Mildensee
NSG Gräfenhainichen
NSG GräfenhainichenNSG Gräfenhainichen
0
1
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 4

Gestern, 18:00 Uhr
TSV Eintracht Lützen
TSV Eintracht LützenLützen
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
0
3
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 5

Gestern, 18:30 Uhr
SV Union Heyrothsberge
SV Union HeyrothsbergeHeyrothsb.
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
4
0
Abpfiff

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 022.8.2025, 22:25 Uhr
Kevin GehringAutor