 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Donnerstagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

von Kevin Gehring · Gestern, 22:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Torben Fischer

Verlinkte Inhalte

noch nicht zugeordnet
Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Wasserleben
TSV WasserlebenTSV Wasserleben
SV Germania Neinstedt
SV Germania NeinstedtNeinstedt
4
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
OhreKicker Wolmirstedt
OhreKicker WolmirstedtOhreKicker II
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde III
3
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
0
5
Abpfiff

Gestern, 18:45 Uhr
FC Grün-Weiß Piesteritz
FC Grün-Weiß PiesteritzPiesteritz
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
SV Graf Zeppelin AbtsdorfAbtsdorf
5
3
Abpfiff

Gestern, 18:45 Uhr
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
SG Reppichau
SG ReppichauSG Reppichau
2
7
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Schortewitz
SV Blau-Weiß SchortewitzSchortewitz
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
0
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Großkorbetha
TSV GroßkorbethaGroßkorbetha
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
7
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FSV Dieskau 05
FSV Dieskau 05Dieskau
Wettiner SV
Wettiner SVWettin
1
8
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
3
1
Abpfiff
+Video

Gestern, 19:00 Uhr
SV Rohnetal Wolferstedt
SV Rohnetal WolferstedtWolferstedt
KSG Holdenstedt-Beyernaumburg
KSG Holdenstedt-BeyernaumburgHoldenstedt
1
6
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg II
5
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Wimmelburg
FSV Grün-Weiß WimmelburgWimmelburg
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling. II
2
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania II
1
0
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Seehausen/Börde
SV Seehausen/BördeSeehausen
Bebertaler SV
Bebertaler SVBebertal
1
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
MTV Welsleben
MTV WelslebenWelsleben
TSV Grün-Weiß Bregenstedt
TSV Grün-Weiß BregenstedtBregenstedt
5
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Schönburg / Leißling
SG Schönburg / LeißlingSG Schönburg
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg III
5
2
Abpfiff

Gestern, 19:15 Uhr
SV Eintracht Elster
SV Eintracht ElsterElster
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
7
1
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck
3
0
Abpfiff