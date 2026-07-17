 2026-07-16T13:43:51.953Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Donnerstagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 06:10 Uhr · 0 Leser
– Foto: Steffen Klaus

Verlinkte Inhalte

noch nicht zugeordnet
Frauen-RL Nordost
2. Frauen-Bundesliga
Verbandsliga
Landesklasse 6

Das Testen für die neue Saison 2026/27 nimmt allmählich wieder an Fahrt auf. Auch am Donnerstag standen wieder einige Partien im Programm. Unter anderem nahmen es die Regionalliga-Frauen des 1. FC Magdeburg in Burg mit dem Zweitligisten 1. FFC Turbine Potsdam auf. Nach torloser erster Halbzeit musste sich die Elf von Nico Koch am Ende mit 0:6 geschlagen geben.

Oberligist VfL Halle 96 war zu Gast beim Landesklasse-Vertreter SV Braunsbedra und landete einen klaren Sieg. Ebenso fuhren mit dem VfB Sangerhausen (2:1 gegen den SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen) und der SG Reppichau (10:1 beim SV Blau-Weiß Loburg) zwei Verbandsligisten Erfolge ein. Alle Resultate des Abends auf einen Blick.

  • Mit “Klick” auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Gestern, 18:30 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
Bad Frankenhausen
Bad FrankenhausenBad Frankenhausen
2
1

Gestern, 18:30 Uhr
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
1. FFC Turbine Potsdam
1. FFC Turbine PotsdamPotsdam
0
6
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Braunsbedra
SV BraunsbedraBraunsbedra
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
1
10
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
FSV Blau-Weiß Biere
FSV Blau-Weiß BiereBiere
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
2
5
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Bebertaler SV
Bebertaler SVBebertal
SC Germania Kroppenstedt
SC Germania KroppenstedtKroppenstedt
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling. II
VfB Blau-Weiß Voigtstedt
VfB Blau-Weiß VoigtstedtBW Voigstedt
3
2
Abpfiff

Gestern, 19:15 Uhr
SV Blau-Weiß Loburg
SV Blau-Weiß LoburgLoburg
SG Reppichau
SG ReppichauSG Reppichau
1
10
Abpfiff