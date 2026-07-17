Die gesammelten Resultate vom Donnerstagabend in der Übersicht

– Foto: Steffen Klaus

Das Testen für die neue Saison 2026/27 nimmt allmählich wieder an Fahrt auf. Auch am Donnerstag standen wieder einige Partien im Programm. Unter anderem nahmen es die Regionalliga-Frauen des 1. FC Magdeburg in Burg mit dem Zweitligisten 1. FFC Turbine Potsdam auf. Nach torloser erster Halbzeit musste sich die Elf von Nico Koch am Ende mit 0:6 geschlagen geben.

Oberligist VfL Halle 96 war zu Gast beim Landesklasse-Vertreter SV Braunsbedra und landete einen klaren Sieg. Ebenso fuhren mit dem VfB Sangerhausen (2:1 gegen den SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen) und der SG Reppichau (10:1 beim SV Blau-Weiß Loburg) zwei Verbandsligisten Erfolge ein. Alle Resultate des Abends auf einen Blick.