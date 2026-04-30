 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Donnerstagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisklasse auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 21:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: Verein

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Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
Landesklasse 5
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Verbandsliga

Heute, 18:30 Uhr
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
1
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
2
0
Abpfiff
+Video

LOTTO-Landesliga Nord

Heute, 19:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
3
0
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
6
0
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Heute, 19:15 Uhr
SG Blau-Weiß Brachstedt
SG Blau-Weiß BrachstedtBrachstedt
TSV Rot-Weiß Zerbst
TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst
5
1
Abpfiff

Landesklasse 4

Heute, 18:30 Uhr
SG Empor Waldersee
SG Empor WalderseeWaldersee
Dessauer SV 97
Dessauer SV 97DSV 97
1
2
Abpfiff

Landesklasse 5

Heute, 18:45 Uhr
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
SG Reußen
SG ReußenReußen
3
3
Abpfiff

Landesklasse 6

Heute, 18:30 Uhr
Sportring Mücheln
Sportring MüchelnMücheln
SV Kelbra
SV KelbraKelbra
2
0
Abpfiff

Burgenlandpokal

Heute, 19:00 Uhr
SV Großgrimma
SV GroßgrimmaGroßgrimma
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. II
0
7
Abpfiff

Frauen-Regionalklasse 2

Heute, 18:00 Uhr
SG ABUS Dessau
SG ABUS DessauABUS Dessau
SV Germania Maasdorf
SV Germania MaasdorfMaasdorf
3
0

Heute, 19:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
Oranienbaumer SV Hellas 09
Oranienbaumer SV Hellas 09Oranienbaum
1
0
Abpfiff

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Heute, 19:15 Uhr
Paschlewwer SV
Paschlewwer SVPaschleben
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf II
0
3
Abpfiff

Kreisoberliga Wittenberg

Heute, 18:30 Uhr
VfB Gräfenhainichen
VfB GräfenhainichenGräfenhain. II
SV 1813 Dennewitz
SV 1813 DennewitzDennewitz
2
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Grün-Weiß Wörlitz
SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz
SV Graf Zeppelin Abtsdorf
SV Graf Zeppelin AbtsdorfAbtsdorf
2
5
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Heute, 19:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
Post SV Stendal
Post SV StendalPost Stendal
2
2
Abpfiff

Kreisliga Süd - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:30 Uhr
SV Kickers Raguhn
SV Kickers RaguhnRaguhn
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig II
2
2
Abpfiff

Kreisliga 1 - Burgenland

Heute, 19:00 Uhr
SG Blau-Weiß Bad Kösen
SG Blau-Weiß Bad KösenBad Kösen II
SG Freyburg / Gleina
SG Freyburg / GleinaSG Freyburg II
0
0
Abpfiff

Kreisliga 2 - Burgenland

Heute, 18:00 Uhr
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen II
SG Lützen / Meuchen
SG Lützen / MeuchenSG Lützen
4
0
Abpfiff

Kreisliga Wittenberg

Heute, 18:30 Uhr
SG Pretzsch/Trebitz
SG Pretzsch/TrebitzSG Pretzsch/Trebitz
SG Wartenburg / Pratau
SG Wartenburg / PratauSG Wartenburg
5
1
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
VfB Zahna
VfB ZahnaZahna
FSV Rot-Weiß Bad Schmiedeberg
FSV Rot-Weiß Bad SchmiedebergSchmiedeberg
1
3
Abpfiff

Harzliga 2

Heute, 18:00 Uhr
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt II
SC 1923 Benneckenstein
SC 1923 BenneckensteinBenneckenst.
2
3
Abpfiff

1. Stadtklasse Halle

Heute, 18:30 Uhr
SG Buna Halle
SG Buna HalleBuna Halle
VfL Seeben
VfL SeebenSeeben
1
2
Abpfiff

1. Kreisklasse 1 - Saalekreis

Heute, 18:30 Uhr
SG Wallwitz / Nauendorf
SG Wallwitz / NauendorfSG Wallwitz II
Wettiner SV
Wettiner SVWettin
1
5
Abpfiff

1. Kreisklasse West - Anhalt-Bitterfeld

Heute, 18:30 Uhr
WSV Köthen 05
WSV Köthen 05WSV Köthen
SV Wulfen
SV WulfenWulfen II
1
7
Abpfiff

Kreisklasse Kleinfeld Meisterrunde - Salzlandkreis

Heute, 18:00 Uhr
1. FSV Nienburg III
1. FSV Nienburg III1. FSV Nienburg III
SG Neuborna 62
SG Neuborna 62Neuborna
10
2
Abpfiff

A-Junioren-Verbandsliga

Heute, 19:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
4
0
Abpfiff

A-Junioren-Landesliga 2

Heute, 19:00 Uhr
SV Plötzkau
SV PlötzkauPlötzkau
SV Einheit Bernburg
SV Einheit BernburgEinheit BBG
0
1
Abpfiff

A-Junioren-Stadtpokal Magdeburg - Finale

Heute, 19:00 Uhr
Germania Olvenstedt
Germania OlvenstedtOlvenstedt
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
1
4
Abpfiff