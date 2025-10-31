 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Matthias Theunert

Die gesammelten Resultate vom Donnerstagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages von der Verbandsliga bis zur Kreisliga auf einen Blick

Verbandsliga

Gestern, 19:00 Uhr
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
3
0
Abpfiff

Gestern, 20:00 Uhr
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
1
3
Abpfiff

LOTTO-Landesliga Süd

Gestern, 19:30 Uhr
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
LSG Lieskau
LSG LieskauLieskau
8
0
Abpfiff

Landesklasse 4

Gestern, 19:00 Uhr
SG 1919 Trebitz
SG 1919 TrebitzTrebitz
FC Stahl Aken
FC Stahl AkenFC Stahl Aken
0
3
Abpfiff

Landesklasse 5

Gestern, 19:00 Uhr
SV Eintracht Lüttchendorf
SV Eintracht LüttchendorfLüttchendorf
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig
1
1
Abpfiff

Kreisoberliga Anhalt-Bitterfeld

Gestern, 19:00 Uhr
SG Reppichau
SG ReppichauReppichau II
FV Merzien
FV MerzienMerzien
2
1
Abpfiff

Kreisoberliga Burgenland

Gestern, 19:00 Uhr
SG Blau-Weiß Bad Kösen
SG Blau-Weiß Bad KösenBad Kösen
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
1
1
Abpfiff

Harzoberliga

Gestern, 18:30 Uhr
SV Germania Neinstedt
SV Germania NeinstedtNeinstedt
FSV Askania Ballenstedt
FSV Askania BallenstedtBallenstedt
1
1
Abpfiff

Kreisoberliga Altmark Ost

Gestern, 19:00 Uhr
KSG Berkau
KSG BerkauBerkau
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark II
0
1
Abpfiff

Harzliga 2

Gestern, 19:00 Uhr
Germania Wernigerode
Germania WernigerodeWernigerode II
TSV Wasserleben
TSV WasserlebenTSV Wasserleben
1
3

