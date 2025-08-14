 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Donnerstagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages vom Landesklasse-Vertreter bis zum Kreisklassisten auf einem Blick

Auch am Donnerstag wurde in Sachsen-Anhalt getestet. Mit dem MSC Preussen und dem SV Eintracht Gommern waren zwei Landesklasse-Vertreter im Einsatz. Auch bei den Teams aus den Spielklassen darunter, bei den Frauen und im Nachwuchs standen Spiele an.

Heute, 18:30 Uhr
MSC Preussen Magdeburg
MSC Preussen MagdeburgMSC Preussen
SG Hohe Börde
SG Hohe BördeSG Hohe Börde
12
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
SG VfB Zwenkau / Groitzsch / TuS Pegau
SG VfB Zwenkau / Groitzsch / TuS PegauSG VfB Zwenkau
6
4
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
ESG Halle
ESG HalleESG Halle
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
4
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Einheit Wittenberg
SV Einheit WittenbergWittenberg
Mühlangeraner SV
Mühlangeraner SVMühlangeraner SV
2
4
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen
SV Germania Neinstedt
SV Germania NeinstedtNeinstedt
3
1
Abpfiff

Heute, 18:45 Uhr
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling. II
FSV Grün-Weiß Wimmelburg
FSV Grün-Weiß WimmelburgWimmelburg
1
8
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
SV Eintracht Hohenwarthe
SV Eintracht HohenwartheSV Eintracht Hohenwarthe
4
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Mertendorf
SV MertendorfMertendorf
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg II
4
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG Schönburg / Leißling
SG Schönburg / LeißlingSG Schönburg
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg III
4
3
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG Bräunrode / Arnstedt
SG Bräunrode / ArnstedtSG Bräunrode
SG Hayn / Dankerode
SG Hayn / DankerodeSG Hayn
13
3
Abpfiff

Aufrufe: 014.8.2025, 21:49 Uhr
Kevin GehringAutor