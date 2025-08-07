 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Marc Bindseil

Die gesammelten Resultate vom Donnerstagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages vom Landesligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

Verlinkte Inhalte

LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 1 SA
Landesklasse 2
Landesklasse 3

Auch am Donnerstagabend ging das Testen weiter. Mit dem SV 09 Staßfurt, im Benefizkick gegen die Handballer des HV Rot-Weiß Staßfurt (5:1), dem SV Blau-Weiß Farnstädt (3:1 gegen die U19 des JFV Neuseenland) und dem TSV Blau-Weiß Brehna (4:1 gegen die SG Zschortau) waren unter anderem auch drei Landesligisten im Einsatz. Hier findet ihr alle Ergebnisse des Abends:

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Gestern, 18:30 Uhr
SG Angern / Mahlwinkel
SG Angern / MahlwinkelSG Angern
TuS Siegfried 09 Wahrburg
TuS Siegfried 09 WahrburgWahrburg II
4
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SG Freyburg / Gleina
SG Freyburg / GleinaSG Freyburg II
TSV Tröglitz
TSV TröglitzTröglitz
6
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
FV Merzien
FV MerzienMerzien
SV Edderitz
SV EdderitzEdderitz
1
4
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
Post TSV Halle
Post TSV HallePost Halle
SG HTB Halle
SG HTB HalleHTB Halle
1
4
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Eintracht Gröningen
SV Eintracht GröningenGröningen
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt II
2
4
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
SV Medizin Uchtspringe
SV Medizin UchtspringeUchtspringe
2
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben II
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
1
9

Gestern, 18:30 Uhr
SV 1889 Altenweddingen
SV 1889 AltenweddingenAltenwedding
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck II
9
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Blau-Weiß Farnstädt
SV Blau-Weiß FarnstädtFarnstädt
JFV Neuseenland
JFV NeuseenlandNeuseenland
3
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Traktor Schermen
SG Traktor SchermenSchermen
Burger BC
Burger BCBurger BC II
0
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Eintracht Gommern
SV Eintracht GommernGommern
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben II
2
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
SV Blau-Weiß Empor Wanzleben
SV Blau-Weiß Empor WanzlebenWanzleben
3
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
0
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Motor Halle
SG Motor HalleMotor Halle II
SG Dieskau / Raßnitz
SG Dieskau / RaßnitzSG Dieskau
3
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
Quedlinburger SV
Quedlinburger SVQuedlinburg
FSV 1920 Sargstedt
FSV 1920 SargstedtSargstedt
3
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
LSG Prosigk
LSG ProsigkProsigk
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania II
1
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Burgwerben 1906
SV Burgwerben 1906Burgwerben
SG Lützen / Meuchen
SG Lützen / MeuchenSG Lützen
3
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Blau-Weiß Brehna
TSV Blau-Weiß BrehnaBrehna
SG Zschortau 1920
SG Zschortau 1920Zschortau
4
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV Germania Klietz
SV Germania KlietzKlietz
FSV Havelberg
FSV HavelbergHavelberg
0
3
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Hadmersleben
TSV HadmerslebenHadmersleben
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
4
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
HV Rot Weiß Staßfurt
HV Rot Weiß StaßfurtHV Rot Weiß Staßfurt
5
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Schönburg / Leißling
SG Schönburg / LeißlingSG Schönburg
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenf. III
2
5
Abpfiff

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

Aufrufe: 07.8.2025, 22:15 Uhr
Kevin GehringAutor