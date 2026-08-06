 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Donnerstagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages vom Landesklasse-Vertreter bis zum Kreisklassisten auf einen Blick

von Kevin Gehring · Gestern, 22:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Alexander Kroner

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Landesklasse 6
Landesklasse 1 SA
Kreisoberliga
2. KK Staffel 2
2. KK Staffel 3
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Gestern, 18:15 Uhr
SG Staßfurt II/Neundorf
SG Staßfurt II/NeundorfSG Staßfurt II/Neundorf II
SV Sankt Georg Hecklingen
SV Sankt Georg HecklingenHecklingen II
2
2
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Merseburg 99
SV Merseburg 99Merseburg 99
SV Wacker Wengelsdorf
SV Wacker WengelsdorfWengelsdorf
1
5
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
Möringer SV
Möringer SVMöringer SV
SV Rot-Weiß Arneburg
SV Rot-Weiß ArneburgArneburg
1
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
FC RSK Freyburg
FC RSK FreyburgFreyburg
KSV Lützkendorf
KSV LützkendorfLützkendorf
3
5
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SG Großkugel
SG GroßkugelGroßkugel
Holzweißiger SV
Holzweißiger SVHolzweißig
7
0
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Blau-Weiß Grana
SV Blau-Weiß GranaGrana
SV Motor Zeitz
SV Motor ZeitzMotor Zeitz II
0
6
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
TSV Brettin-Rossdorf
TSV Brettin-RossdorfBrettin-R. II
FC Rot-Weiß Nennhausen 1990
FC Rot-Weiß Nennhausen 1990Nennhausen
11
1
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SG Preußlitz/Peißen II
SG Preußlitz/Peißen IISG Preußlitz/Peißen II
SG Grün-Weiß Beesenlaublingen
SG Grün-Weiß BeesenlaublingenBeesenlaubl.
1
1
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben
SG Grün-Weiß DahlenwarslebenD.warsleben
Roter Stern Sudenburg
Roter Stern SudenburgSudenburg
3
4
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim II
Zörbiger FC
Zörbiger FCZörbig II
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SSV Stern Elbeu
SSV Stern ElbeuStern Elbeu
USC Otto von Guericke Magdeburg
USC Otto von Guericke MagdeburgUSCMagdeburg
8
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Biere
FSV Blau-Weiß BiereBiere
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben II
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:00 Uhr
SG SV Roßleben / Bottendorf
SG SV Roßleben / BottendorfSG SV Roßleben II
VfB Oberröblingen
VfB OberröblingenOberröbling. II
2
6
Abpfiff

ebz-Turnier in Osterwieck

Gestern, 18:00 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck II
SG Germania Rohrsheim 1892
SG Germania Rohrsheim 1892Rohrsheim
4
0
Abpfiff

Gestern, 18:45 Uhr
Hessener SV 1928
Hessener SV 1928Hessener SV
TSV Wasserleben
TSV WasserlebenTSV Wasserleben
5
n.E.
3
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SG Germania Rohrsheim 1892
SG Germania Rohrsheim 1892Rohrsheim
TSV Wasserleben
TSV WasserlebenTSV Wasserleben
2
0
Abpfiff

Gestern, 20:30 Uhr
SV Eintracht Osterwieck
SV Eintracht OsterwieckOsterwieck II
Hessener SV 1928
Hessener SV 1928Hessener SV
2
n.E.
4
Abpfiff