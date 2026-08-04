 2026-08-04T13:27:00.809Z

Allgemeines

Die gesammelten Resultate vom Dienstagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages vom Oberligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter auf einen Blick

von Kevin Gehring · Heute, 22:37 Uhr · 0 Leser
– Foto: Daniel Wurbs

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Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Landesklasse 4
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Heute, 18:00 Uhr
SG Blau-Weiß Niegripp
SG Blau-Weiß NiegrippNiegripp II
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde III
3
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
Harbker SV Turbine
Harbker SV TurbineHarbker SV
TSV Germania Helmstedt
TSV Germania HelmstedtGerm. Helmst II
4
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
Goslarer SC 08
Goslarer SC 08Goslar
4
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
Harsleber SV Germania
Harsleber SV GermaniaHarsleben
Heteborner SV 98
Heteborner SV 98Heteborn
2
4
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SC Obhausen
SC ObhausenObhausen
SV Großgräfendorf
SV GroßgräfendorfGroßgräfend.
6
1
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Eintracht Bad Dürrenberg
SV Eintracht Bad DürrenbergB.Dürrenberg
SG Reichardtswerben/Markwerben
SG Reichardtswerben/MarkwerbenSG Reichardtswerben/Markwerben
3
4
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
2
0
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Rot-Weiß Kemberg
SV Rot-Weiß KembergKemberg
HSV Gröbern
HSV GröbernGröbern
10
2
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben II
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
1
9
Abpfiff

Heute, 18:30 Uhr
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
SG Traktor 06 Hohenwarsleben
SG Traktor 06 HohenwarslebenHohenwarsl.
8
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
Nietlebener SV Askania
Nietlebener SV AskaniaNietleben
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf II
2
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SSV Samswegen 1884
SSV Samswegen 1884Samswegen
SV Seilerwiesen Magdeburg
SV Seilerwiesen MagdeburgSeilerwiesen
4
5
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
1. SV Sennewitz
1. SV SennewitzSennewitz
CFC Germania 03
CFC Germania 03CFC Germania
1
5
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
Osterweddinger SV
Osterweddinger SVOsterweddinger SV
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
1
6
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine
SSV 90 Landsberg
SSV 90 LandsbergLandsberg
5
0

Heute, 19:00 Uhr
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
FSG ESV Lok/ Blau-Weiß DessauFSG ESV Lok/ Blau-Weiß Dessau
SG Ramsin
SG RamsinRamsin
1
4
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-Zens
TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen-ZensKleinm./Zens
SSV Besiegdas 03 Magdeburg
SSV Besiegdas 03 MagdeburgBesiegdas
2
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
Reideburger SV
Reideburger SVReideburg
FSV Raßnitz
FSV RaßnitzRaßnitz
7
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
TSV Grün-Weiß Bregenstedt
TSV Grün-Weiß BregenstedtBregenstedt
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD II
4
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG Blau-Weiß Bad Kösen
SG Blau-Weiß Bad KösenBad Kösen
SC Naumburg
SC NaumburgSC Naumburg
1
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
FC Blau Gelb Asse
FC Blau Gelb AsseFC BG Asse
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
1
9
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
Eilslebener SV
Eilslebener SVEilsleben
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
1
0
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
MSV 90 Preussen/FC Zukunft
MSV 90 Preussen/FC ZukunftMSV 90 Preussen/FC Zukunft
TSV Blau-Weiß Eggersdorf
TSV Blau-Weiß EggersdorfEggersdorf
1
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SG Dölbau
SG DölbauDölbau
Polizei SV Halle
Polizei SV HallePSV Halle
3
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
SG Eintracht Friesack
SG Eintracht FriesackFriesack
4
2
Abpfiff

Heute, 19:00 Uhr
SV Edelweiß Arnstedt
SV Edelweiß ArnstedtArnstedt
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
7
2
Abpfiff